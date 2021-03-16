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«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц

Сервису нужно в срочном порядке удалить запрещённый контент.
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В разговоре с журналистами ТАСС заместитель главы «Роскомнадзора» (сокращённо — РКН) Вадим Субботин дал понять, что ведомство собирается заблокировать социальную сеть Twitter на территории Российской Федерации через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

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«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — сказал собеседник ТАСС. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

С другой стороны, если компания Twitter устранит все предъявленные замечания, то санкции в её отношении будут сняты.

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Напомним, 10 марта РКН принял решение замедлить скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Сделано это было в связи с тем, что сервис не удаляет по запросу запрещённый контент. В период с 2017 года и по настоящее время интернет-сервисом Twitter не удалялся контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. РКН за всё это время отправил более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций.

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