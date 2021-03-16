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Пушки и способности героев — в новом трейлере экшена Deathloop от Arkane

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Журналисты издания Game Informer продолжают публиковать информацию по грядущему шутеру Deathloop от студии Arkane. После выпуска большой пачки скриншотов, которые можно просмотреть здесь, настал черёд роликов с игровым процессом. Журналисты опубликовали геймплейное видео, целиком и полностью посвящённое оружию, которое будет доступно игроку в Deathloop. Выбор, на самом деле, очень большой: пистолеты, катаны, скорострельные автоматы, дробовики и винтовки.

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Ещё одна важная составляющая геймплея Deathloop — способности героев. Они умеют устанавливать специальные турели, организовывать настоящие телепорты и налаживать уникальную связь между противниками, автоматически устраняющую одного врага после смерти второго. Оценить все возможности вы можете самостоятельно, просмотрев соответствующий ролик.

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Deathloop должна поступить в продажу 21 мая на PC и консолях.

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