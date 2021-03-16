Пушки и способности героев — в новом трейлере экшена Deathloop от Arkane
Журналисты издания Game Informer продолжают публиковать информацию по грядущему шутеру Deathloop от студии Arkane. После выпуска большой пачки скриншотов, которые можно просмотреть здесь, настал черёд роликов с игровым процессом. Журналисты опубликовали геймплейное видео, целиком и полностью посвящённое оружию, которое будет доступно игроку в Deathloop. Выбор, на самом деле, очень большой: пистолеты, катаны, скорострельные автоматы, дробовики и винтовки.
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Ещё одна важная составляющая геймплея Deathloop — способности героев. Они умеют устанавливать специальные турели, организовывать настоящие телепорты и налаживать уникальную связь между противниками, автоматически устраняющую одного врага после смерти второго. Оценить все возможности вы можете самостоятельно, просмотрев соответствующий ролик.
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Deathloop должна поступить в продажу 21 мая на PC и консолях.
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