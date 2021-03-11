Экшен Deathloop от авторов Prey и Dishonored детально представлен на новых скриншотах от издания Game Informer
Игровое издание Game Informer посвятило новый выпуск своего журнала (бумажного, который листать ещё можно, ага) шутеру Deathloop от уважаемой студии Arkane. Но то было в журнале, который у нас не купишь, поэтому публикация скриншотов из игры на официальном сайте издания вызывает больший интерес.
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На запечатлённых картинках мы можем оценить разнообразие локаций Deathloop, узнаваемую цветовую палитру художников Arkane (сходство с Prey есть, тут никуда не деться) и одежду главных героев. Картинок выпущено много, все они «кликабельны» — то есть, вы можете нажать на понравившуюся и рассмотреть её на большом экране.
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Deathloop — это шутер нового поколения, рассказывающий историю двух идеальных убийц, застрявших на острове Чёрный риф в загадочной временной петле. Они обречены проживать один и тот же день снова и снова. Главный герой — Кольт, который очень сильно хочет вырваться из временной петли. Для этого ему нужно до конца дня уничтожить восемь ключевых целей. Каждый такой виток петли — это не только возможность что-то изменить, но также узнать что-то уникальное о мире. Игрок может на новом заходе опробовать другие пути и методы, получить новое оружие и способности, чтобы наконец вырваться на свободу.
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Полученные знания важно и нужно использовать для адаптации стиля прохождения в зависимости от ситуации: можно незаметно подкрадываться к цели или устраивать шумные перестрелки. Расширять арсенал оружия тоже получится только при многократном прохождении одной цепочки событий.
Чёрный риф — необычная игровая локация, сами авторы называют её «Страной чудес». Здешний мир должен будет удивлять свободой действий и ретрофуристическим дизайном в духе 1960-х. Впрочем, для главного героя Чёрный риф этот мир — тюрьма, где смерть лишена всякого смысла, а у злодеев вечный праздник.
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Кольт — не единственный персонаж на острове Чёрный риф. На него охотится некая Джулианна, которой может управлять другой игрок. Разработчики подчёркивают, что вмешательство в прохождение со стороны случайного игрока — дело добровольное. В настройках Deathloop можно указать, чтобы Джулианной всегда управлял ИИ.
Экшен Deathloop должен выйти в мае нынешнего года, в Steam можно оформить предзаказ обычного и Deluxe-издания.
При оформлении предзаказа полагаются мелкие бонусы:
- облик персонажа: Кольт «Буря в пустыне»;
- 1 чепушинка (предмет для усиления).
Deluxe-версия Deathloop содержит в себе несколько интересных «плюшек», вот они:
- уникальное оружие: «Трибунал 'Жри буржуев'»;
- уникальное оружие: «Четырехфунтовик .44 карата»;
- облик персонажа: Кольт «Тусовщик»;
- облик персонажа: Джулианна «Светская львица»;
- подборка музыкальных композиций из игры;
- 2 чепушинки (предметы для усиления).
Обычное издание игры стоит 2499 рублей, за Deluxe-версию придётся отдать 3199 рублей.
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