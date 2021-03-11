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Экшен Deathloop от авторов Prey и Dishonored детально представлен на новых скриншотах от издания Game Informer

Стиль Arkane угадывается безошибочно.
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Игровое издание Game Informer посвятило новый выпуск своего журнала (бумажного, который листать ещё можно, ага) шутеру Deathloop от уважаемой студии Arkane. Но то было в журнале, который у нас не купишь, поэтому публикация скриншотов из игры на официальном сайте издания вызывает больший интерес.

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На запечатлённых картинках мы можем оценить разнообразие локаций Deathloop, узнаваемую цветовую палитру художников Arkane (сходство с Prey есть, тут никуда не деться) и одежду главных героев. Картинок выпущено много, все они «кликабельны» — то есть, вы можете нажать на понравившуюся и рассмотреть её на большом экране.

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Deathloop — это шутер нового поколения, рассказывающий историю двух идеальных убийц, застрявших на острове Чёрный риф в загадочной временной петле. Они обречены проживать один и тот же день снова и снова. Главный герой — Кольт, который очень сильно хочет вырваться из временной петли. Для этого ему нужно до конца дня уничтожить восемь ключевых целей. Каждый такой виток петли — это не только возможность что-то изменить, но также узнать что-то уникальное о мире. Игрок может на новом заходе опробовать другие пути и методы, получить новое оружие и способности, чтобы наконец вырваться на свободу.

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Полученные знания важно и нужно использовать для адаптации стиля прохождения в зависимости от ситуации: можно незаметно подкрадываться к цели или устраивать шумные перестрелки. Расширять арсенал оружия тоже получится только при многократном прохождении одной цепочки событий.

Чёрный риф — необычная игровая локация, сами авторы называют её «Страной чудес». Здешний мир должен будет удивлять свободой действий и ретрофуристическим дизайном в духе 1960-х. Впрочем, для главного героя Чёрный риф этот мир — тюрьма, где смерть лишена всякого смысла, а у злодеев вечный праздник.

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Кольт — не единственный персонаж на острове Чёрный риф. На него охотится некая Джулианна, которой может управлять другой игрок. Разработчики подчёркивают, что вмешательство в прохождение со стороны случайного игрока — дело добровольное. В настройках Deathloop можно указать, чтобы Джулианной всегда управлял ИИ.

Экшен Deathloop должен выйти в мае нынешнего года, в Steam можно оформить предзаказ обычного и Deluxe-издания.

При оформлении предзаказа полагаются мелкие бонусы:

  • облик персонажа: Кольт «Буря в пустыне»;
  • 1 чепушинка (предмет для усиления).

Deluxe-версия Deathloop содержит в себе несколько интересных «плюшек», вот они:

  • уникальное оружие: «Трибунал 'Жри буржуев'»;
  • уникальное оружие: «Четырехфунтовик .44 карата»;
  • облик персонажа: Кольт «Тусовщик»;
  • облик персонажа: Джулианна «Светская львица»;
  • подборка музыкальных композиций из игры;
  • 2 чепушинки (предметы для усиления).

Обычное издание игры стоит 2499 рублей, за Deluxe-версию придётся отдать 3199 рублей.

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