В начале марта энтузиаст-программист t0st раскрыл секрет неприлично долгих загрузок Grand Theft Auto Online, после чего подготовил оптимизированные DLL-библиотеки, позволившие сократить загрузку игры почти на 70 %. Желание программиста сбылось, и на его работу обратили внимание сотрудники Rockstar, которые сегодня в комментарии изданию PC Gamer заявили, что к игре будет применено официальное ускоряющее обновление.

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Когда конкретно фанатам GTA Online следует ждать обновления, которое позволит им вернуться в игру, не проклиная попутно весь свет за 5—10-минутные загрузки, не уточняется. Однако Rockstar отметила вклад t0st’а, поблагодарив его за проделанную работу.

Как ранее уточнял t0st, ошибка в коде настолько нелепая и простая, что на её исправление уйдёт не больше одного рабочего дня одного программиста. Надеемся, что это была не фигура речи, и живительное обновление прибудет в ближайшие дни.