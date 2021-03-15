Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Rockstar выпустит патч, ускоряющий загрузку Grand Theft Auto Online

Всё благодаря одному увлечённому и небезразличному энтузиасту.
2
RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

В начале марта энтузиаст-программист t0st раскрыл секрет неприлично долгих загрузок Grand Theft Auto Online, после чего подготовил оптимизированные DLL-библиотеки, позволившие сократить загрузку игры почти на 70 %. Желание программиста сбылось, и на его работу обратили внимание сотрудники Rockstar, которые сегодня в комментарии изданию PC Gamer заявили, что к игре будет применено официальное ускоряющее обновление.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Когда конкретно фанатам GTA Online следует ждать обновления, которое позволит им вернуться в игру, не проклиная попутно весь свет за 5—10-минутные загрузки, не уточняется. Однако Rockstar отметила вклад t0st’а, поблагодарив его за проделанную работу.

Как ранее уточнял t0st, ошибка в коде настолько нелепая и простая, что на её исправление уйдёт не больше одного рабочего дня одного программиста. Надеемся, что это была не фигура речи, и живительное обновление прибудет в ближайшие дни.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rockstar games grand theft auto v grand theft auto online
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Steam появилась страничка ремейка Gothic со свежими скриншотами
+
Rockstar выпустит патч, ускоряющий загрузку Grand Theft Auto Online
2
Объявлен список первых игр Bethesda, которые получат стабильные 60 fps на консолях Xbox Series
3
Бывший продюсер Hogwarts Legacy назвал причину своего ухода из Avalanche Studios
1
Ghost of Tsushima полностью прошли более половины игроков
3
Кооперативный экшен Outriders от авторов Painkiller выйдет в Xbox Game Pass в день релиза
+
В следующем DLC в Civilization VI появятся Португалия и режим с противостоянием зомби
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 86
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
93
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
48
Ретроверсус — Radeon HD 4870 (RV770) vs. GeForce GTX 280 (GT200)
33
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
162
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
15

Сейчас обсуждают

xenomorph1024
23:50
https://www.chipdip.ru/catalog-show/93107-bipolar-rf-transistors не вижу ни одного российского транзистора в продаже )
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
wwr222
23:49
Где? Они в дефиците.Обе компании лоханулись.И тут майнинг не при чем
Криптовалютный иск на миллиард долларов против Nvidia отклонили из-за отсутствия доказательств
Nemo Gdeto
23:49
А это Вова_Огонь плачется о том, как плохо живется россиянам из Белоруссии. Тут перепутал. Одного народа ? Как то не считаю тех, кто мечтает о гиляках и ножах для русских одним народом. Причем не толь...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Соклакова Евгения
23:47
Он не про тебя походу
NVIDIA переиграла добытчиков Ethereum — снятие ограничения работает лишь с одной GeForce RTX 3060
Nemo Gdeto
23:46
Опять по себе судишь ?
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Nemo Gdeto
23:46
Вот что смешно, что все плачи о том, как плохо в России живется поют кадры из Украины, Белоруссии и прочих бывших республик. Они же и скакать у нас пытаются. У себя уже до руин доскакались. Теперь нас...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Prof
23:46
ну чё берём значит интел ,может амд подешевеет на этом фоне
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Nemo Gdeto
23:45
Самое смешное, что плач о СССР из Белоруссии. О том как плохо в России, как в ней плохо россиянам живется.))) Плачь ярославны.))) Хотя белорусский Батька Лука просто идеал для коммунистов, настоящий...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
V.L.A.D.L.E.N
23:44
И к чему этот высер?
Падение Bitcoin и Ethereum принесло доверчивым инвесторам убытки на 2 миллиарда долларов
Bare_Metal
23:43
Попутал ты, я русский, родился в РСФСР и по сей день живу в России. А разжигать это последнее дело, тем более внутри одного народа. Идиот ты.
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем