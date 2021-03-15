Бывший продюсер Hogwarts Legacy назвал причину своего ухода из Avalanche Studios
В начале марта Трой Ливит, старший продюсер Hogwarts Legacy, объявил об уходе со своего поста и из студии-разработчика проекта (Avalanche Studios) в целом. На фоне возникшего недавно скандала касательно высказанного Ливитом много лет назад непопулярного мнения относительно современной социальной повестки и последовавшей за ним травли, журналисты и игроки предположили, что Ливита вынудили уйти из компании. Сам Ливит пообещал всё рассказать.
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И вот, разработчик опубликовал на своём личном YouTube-канале видеоролик-объяснение. По словам Ливита, его уход из Avalanche связан с проблемами со здоровьем членов его семьи. Возникший недавно скандал не является первопричиной его ухода из компании, а стал лишь своеобразным катализатором принятия соответствующего решения.
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Никакого личного давления со стороны руководства и издательства Warner Bros. Interactive на Ливита не оказывалось — решение уйти из компании он принимал самостоятельно. В завершение своего послания Ливит отметил, что в Avalanche Studios работают талантливые люди, которые обязательно сделают высококлассный проект.
Релиз Hogwarts Legacy, напомним, был отложен до 2022 года, так что времени на создание качественного продукта у Avalanche достаточно.
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