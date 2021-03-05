Сегодня ранним утром Трой Ливит (Troy Leavitt, многие уже шутят про Leave It) в своём Twitter-аккаунте сообщил об уходе с поста старшего продюсера Hogwarts Legacy и из Avalanche Studios в целом. Судя по тексту, расставание с компанией произошло мирно — Ливит отзывается о ней исключительно в положительном ключе — но подробностями он поделится на своём YouTube-канале.

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Хотя официально причину ухода из Avalanche Ливит пока не назвал, голодные до сенсаций и теорий заговора журналисты и примкнувшие к ним геймеры предположили, что Ливит ушёл со своего поста после того, как подвергся критике за свои заявления многолетней давности касательно современной повестки в отношении борцов за социальную справедливость, феминизма и тому подобных движений. Как сообщается, Ливит жёстко критиковал эти движения.

Ранее Ливит упоминал о том, что издательству Warner Bros. Interactive Entertainment известно о существовании его YouTube-аккаунта и наличии на нём видеороликов с «сомнительным» содержанием, и никаких претензий это у издательства не вызывало. Возможно, причина ухода Ливита абсолютно никак не связана в догадками журналистов, но точно узнаем мы это только после его официального объяснения.