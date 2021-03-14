Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft в анимационном ролике рассказала, чем предпочитает заниматься новый оперативник Rainbow Six Siege

Ворюга — он и в «Радуге» ворюга.
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

До старта операции Crimson Heist в Rainbow Six Siege, главным нововведением которой станет оперативник Flores, остаётся всего пара дней, поэтому Ubisoft справедливо решила напомнить о приближающемся выходе обновления и попутно поведать небольшую историю нового героя.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Отряду Rainbow, в общем-то, безразлично, какое прошлое имеет оперативник, если его навыки будут полезны для поставленных перед отрядом целей. Так, до вступления в Rainbow наш герой Flores, которого в геймерских кругах за его внешний вид уже прозвали гибридом Леона, Леннона и Ленина, промышлял воровством, унося ценности из жилищ богатеньких жертв. Днём же Flores работал продавцом еды в фургончике, что, по сути, выполняло лишь роль прикрытия для его тёмных делишек. В частности, в нижеуказанном видео мы можем увидеть, как Flores продаёт заказчице ценную монету прямо на глазах у ничего не подозревающих вербовщиков из отряда Rainbow.

реклама

Напомним, что в составе отряда Rainbow наш герой будет вооружён винтовками AR-33 и SR-25, а также пистолетом ГШ-18. В качестве основного гаджета Flores использует уже ставшего его визитной карточкой дрона-подрывника. В основном дрон применяется для разрушения препятствий и плохо подходит на роль уничтожителя живой силы оппонента — в целях баланса между активацией и взрывом проходит слишком много времени.

Новая операция с новым оперативником стартует в Rainbow Six Siege уже в наступающий вторник — 16 марта.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft в анимационном ролике рассказала, чем предпочитает заниматься новый оперативник Rainbow Six Siege
+
Через месяц Stellaris получит дополнение Nemesis, в котором надо будет решить судьбу галактики
+
В Сеть просочился видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal
3
Шутер Overwatch получил поддержку технологии NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку
2
Названы пять игр от Bethesda, которые точно получат поддержку технологии FPS Boost на Xbox Series
1
Похоже, Outriders войдёт в состав Xbox Game Pass сразу с момента релиза
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
30
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
60
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
20
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
3

Сейчас обсуждают

Антонъ Сартаковъ
12:29
Да, для игроков на биржах так и будет. К майнеры то чего, отбил оборудование, считай уже в плюсе. Если ещё мемяц продлится такая цена, то с начала года всё ыэфермы окупились
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
Drugok001(new)
12:28
наоборот, вливание денег в развитие видеокарт помогает технологическому развитию, постройке новых заводов и апгрейту старых, повышает спрос на развитие новых техпроцессов. Всё это ведёт к окупаемости ...
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
Gringo
12:28
Нет, так не будет, потому что цены уже уперлись в спрос со стороны майнеров и дальше не растут. 3070 по 120 тыс. лежат свободно, бери не хочу.
NVIDIA планирует ограничивать производительность майнига в будущих видеокартах GeForce RTX 30
Антонъ Сартаковъ
12:27
Тут ничего удивительного, им ничего и не должно быть, 75 это не много, у нас также работали карты и до сих пор работают
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
Михаил Невский
12:24
Работай, биткоин.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
Данил Васин
12:24
уже в microsoft Edge неплохо, спасибо за старания гуглу
Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
Алексей {:€
12:23
Это уже обсуждали год назад, авторы новостей не при чем.
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
Смирнов Евгений
12:22
Вот нахера сразу с козырей то заходить?)
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
useuseuser
12:22
Я уж думал, голубые страдания поутихли:)
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
Drugok001(new)
12:20
а я купил, но уже почти год лень в комп поставить.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем