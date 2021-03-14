До старта операции Crimson Heist в Rainbow Six Siege, главным нововведением которой станет оперативник Flores, остаётся всего пара дней, поэтому Ubisoft справедливо решила напомнить о приближающемся выходе обновления и попутно поведать небольшую историю нового героя.

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Отряду Rainbow, в общем-то, безразлично, какое прошлое имеет оперативник, если его навыки будут полезны для поставленных перед отрядом целей. Так, до вступления в Rainbow наш герой Flores, которого в геймерских кругах за его внешний вид уже прозвали гибридом Леона, Леннона и Ленина, промышлял воровством, унося ценности из жилищ богатеньких жертв. Днём же Flores работал продавцом еды в фургончике, что, по сути, выполняло лишь роль прикрытия для его тёмных делишек. В частности, в нижеуказанном видео мы можем увидеть, как Flores продаёт заказчице ценную монету прямо на глазах у ничего не подозревающих вербовщиков из отряда Rainbow.

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Напомним, что в составе отряда Rainbow наш герой будет вооружён винтовками AR-33 и SR-25, а также пистолетом ГШ-18. В качестве основного гаджета Flores использует уже ставшего его визитной карточкой дрона-подрывника. В основном дрон применяется для разрушения препятствий и плохо подходит на роль уничтожителя живой силы оппонента — в целях баланса между активацией и взрывом проходит слишком много времени.

Новая операция с новым оперативником стартует в Rainbow Six Siege уже в наступающий вторник — 16 марта.