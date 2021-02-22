Ubisoft подробнее рассказала о новом оперативнике Rainbow Six Siege и поделилась планами на будущее игры
По традиции, под конец календарных выходных Ubisoft рассказала о том, что ждёт её феноменально успешный сетевой боевик Rainbow Six Siege в ближайшем будущем. Нас посвятили в подробности обновления Operation Crimson Heist, а также вкратце объяснили, что игру ждёт после него.
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Итак, главным нововведением операции Crimson Heist станет оперативник с позывным Flores. Оперативник пользуется винтовками AR-33 и SR-25, а в качестве вторичного оружия — пистолетом ГШ-18. Основным устройством Flores’а является его уже прославившийся дрон-подрывник. Дрон в первую очередь предназначен для разрушения препятствий, и из-за значительной задержки во времени срабатывания плохо подходит для уничтожения живой силы оппонента; впрочем, зазевавшегося оперативника «рвануть» вполне способен. На слот дополнительных устройств Flores может «повесить» мины или светошумовые гранаты.
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Также, по традиции, в новой операции было переработано очередное поле боя — на этот раз «Граница». Была немного изменена её геометрия, перемещены объекты, проведена работа над балансом (в частности, уменьшено количество стен, которые можно разрушить) и многое другое.
В течение года помимо Crimson Heist выйдут ещё три игровых сезона-операции. Они будут посвящены оперативникам из коренного североамериканского племени накода, Хорватии и Ирландии. Структура грядущих операций сохранится: новый оперативник, переработанная карта, новые аркадные режимы, спецсобытия и балансные правки.
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Также Rainbow Six Siege ждут амбициозные изменения в репутации игроков, появление системы-определителя «смурфов» (тех, кто намеренно играют на уровне навыков ниже своего настоящего), изменения в ключевых механиках игры, более прозрачная работа над обновлениями и другие изменения.
Возвращаясь к теме операции Crimson Heist, отметим, что обновление стартует 16 марта, а с сегодняшнего дня его при желании можно будет опробовать на тестовых серверах.
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