Несмотря на то, что Fallout 76 уже давно приведена в порядок и полностью работоспособна, в памяти многих игроков сохранились её релизные недостатки, которые больно ударили как по популярности проекта, так и по репутации Bethesda Game Studios в целом. К сожалению, Bethesda не могла похвастать богатым опытом создания сетевых проектов — всё же наибольшую известность коллектив получил за сугубо одиночные проекты серий Fallout и The Elder Scrolls — но и оставлять Fallout 76 в таком виде попросту не могла. Как вы уже поняли по заголовку, помощь пришла из Microsoft, а конкретно — из её Xbox-подразделения во главе с Филом Спенсером.

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В ходе круглого стола на тему слияния Microsoft и ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda, творческий руководитель студии Тодд Говард рассказал, как обратился за помощью к коллегам по цеху, в том числе к главе Xbox Филу Спенсеру. Именно Спенсер пошёл Говарду навстречу и дал контакты людей, которые и посоветовали Говарду, что и в какой последовательности следует делать в плане восстановления работоспособности Fallout 76.

Вообще, как уточняет Говард, Bethesda и игровое крыло Microsoft тесно сотрудничают уже многие годы, и слияние компаний стало логичным шагом. Примерно как узаконивание отношений после долгих лет совместной жизни.

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Напомним, что с результатами слияния Microsoft и Bethesda уже сейчас может ознакомиться любой желающий: в подписке Xbox Game Pass появились сразу двадцать проектов компании, в том числе франшизы DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и Dishonored. Будущие проекты Bethesda (а также, надо полагать, и других компаний в составе ZeniMax Media, которую и приобрела Microsoft) по большей части станут эксклюзивами платформ от Microsoft. Исключения — проекты, связанные контрактными обязательствами, оформленными ещё до покупки компании.

Впрочем, пока не уточняется, идёт ли речь о временной или же о постоянной эксклюзивности. Как бы то ни было, перспектива для обладателей PlayStation весьма безрадостная: ранее Фил Спенсер ясно намекал на то, что Bethesda совсем необязательно выпускать игры на отличных от PC, Xbox и xCloud платформах, чтобы быть успешной в составе Microsoft.