Под крылом Microsoft теперь уже больше двух десятков студий-разработчиков, поэтому рассказывать о будущем Xbox-направления компании можно долго и очень нудно. Похоже, руководство компании осознаёт, что укладывать столь гигантский объём информации в одно мероприятие неправильно, и решила разделить его на несколько более мелких. По крайней мере, такой информацией располагают журналисты издания Windows Central, включая его главреда Дэниэла Рубино.

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Как сообщает Windows Central со ссылкой на свои знакомые с планами Microsoft источники, рэдмондцы на несколько дней перенесли мартовское мероприятие — теперь оно состоится 26 марта. Здесь информация от разных журналистов уже заметно отличается: так, представители Windows Central утверждают, что в конце марта Microsoft расскажет о готовящихся к выходу в этом году играх, в то время как известный журналист издания VentureBeat Джефф Грабб заявляет, что на грядущем мероприятии Microsoft ограничится рассказом о сервисах и советует не ожидать 26 марта никаких громких и важных анонсов.

А ожидать их следует в апреле, мае и июне. По информации Windows Central, именно в эти месяцы состоятся анонсы новых игр от подопечных Microsoft коллективов. Напомним, ранее ведущий инженер Xbox Series Джейсон Рональд отметил, что компания анонсировала ещё не все запланированные к релизу в этом году игры. Учитывая, что релизы нужно «размазать» по всему году, тянуть с анонсами дальше уже некуда.