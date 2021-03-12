СМИ: Microsoft в ближайшие месяцы проведёт целую серию мероприятий, посвящённых играм своих студий
Под крылом Microsoft теперь уже больше двух десятков студий-разработчиков, поэтому рассказывать о будущем Xbox-направления компании можно долго и очень нудно. Похоже, руководство компании осознаёт, что укладывать столь гигантский объём информации в одно мероприятие неправильно, и решила разделить его на несколько более мелких. По крайней мере, такой информацией располагают журналисты издания Windows Central, включая его главреда Дэниэла Рубино.
реклама
Как сообщает Windows Central со ссылкой на свои знакомые с планами Microsoft источники, рэдмондцы на несколько дней перенесли мартовское мероприятие — теперь оно состоится 26 марта. Здесь информация от разных журналистов уже заметно отличается: так, представители Windows Central утверждают, что в конце марта Microsoft расскажет о готовящихся к выходу в этом году играх, в то время как известный журналист издания VentureBeat Джефф Грабб заявляет, что на грядущем мероприятии Microsoft ограничится рассказом о сервисах и советует не ожидать 26 марта никаких громких и важных анонсов.
А ожидать их следует в апреле, мае и июне. По информации Windows Central, именно в эти месяцы состоятся анонсы новых игр от подопечных Microsoft коллективов. Напомним, ранее ведущий инженер Xbox Series Джейсон Рональд отметил, что компания анонсировала ещё не все запланированные к релизу в этом году игры. Учитывая, что релизы нужно «размазать» по всему году, тянуть с анонсами дальше уже некуда.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила