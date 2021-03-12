Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Microsoft в ближайшие месяцы проведёт целую серию мероприятий, посвящённых играм своих студий

Студий теперь много, в один «ивент» всё уже не укладывается.
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

Под крылом Microsoft теперь уже больше двух десятков студий-разработчиков, поэтому рассказывать о будущем Xbox-направления компании можно долго и очень нудно. Похоже, руководство компании осознаёт, что укладывать столь гигантский объём информации в одно мероприятие неправильно, и решила разделить его на несколько более мелких. По крайней мере, такой информацией располагают журналисты издания Windows Central, включая его главреда Дэниэла Рубино.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как сообщает Windows Central со ссылкой на свои знакомые с планами Microsoft источники, рэдмондцы на несколько дней перенесли мартовское мероприятие — теперь оно состоится 26 марта. Здесь информация от разных журналистов уже заметно отличается: так, представители Windows Central утверждают, что в конце марта Microsoft расскажет о готовящихся к выходу в этом году играх, в то время как известный журналист издания VentureBeat Джефф Грабб заявляет, что на грядущем мероприятии Microsoft ограничится рассказом о сервисах и советует не ожидать 26 марта никаких громких и важных анонсов.

А ожидать их следует в апреле, мае и июне. По информации Windows Central, именно в эти месяцы состоятся анонсы новых игр от подопечных Microsoft коллективов. Напомним, ранее ведущий инженер Xbox Series Джейсон Рональд отметил, что компания анонсировала ещё не все запланированные к релизу в этом году игры. Учитывая, что релизы нужно «размазать» по всему году, тянуть с анонсами дальше уже некуда.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox game studios
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Количество игроков в The Elder Scrolls Online превысило отметку в 18 миллионов
+
СМИ: Microsoft в ближайшие месяцы проведёт целую серию мероприятий, посвящённых играм своих студий
+
«Проще сказать, где мы не облажались»: Тодд Говард прокомментировал ситуацию с запуском Fallout 76
+
Второе сюжетное дополнение к Immortals Fenyx Rising выйдет в конце марта
1
Глава Xbox прокомментировал эксклюзивность будущих игр Bethesda для платформ от Microsoft
+
Расхваленный игроками отечественный «рогалик» Loop Hero разошёлся тиражом в 500 тысяч копий всего за неделю
+
Blizzard трудится над неанонсированным сетевым проектом AAA-класса
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 39
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
13
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
35
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
42
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
1

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
12:31
"Игр нет", и "игр, которые мне нравятся нет", это как бы разное. Согласись, если я скажу "игр с лучами, которые чего-то стОят" по пальцам 1й руки, то сразу же полетят обвинения "у красных игры не игры...
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Airotciv
12:27
Главное верить что в твоих то руках что-то там это карта покажет)
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Зеновий Радеонович
12:22
"Играл в контрол, играю в контрол, буду играть в контрол. Если будет время, пройду метро, который прошел раньше, но уже на 4000 с dlss 3.0" Так правильно?
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Airotciv
12:22
Так игор то по факту и нет, он тебе назвал игры которые вообще чего то стоят и в них можно поиграть. Я вообще из крупных игр за последние 2 года играл только в Метро и КП2077, все. И не потому что там...
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Shock Memes
12:22
Хорошая игруля, удивлен, это тот же ассасин, но играть приятно и интересно
Второе сюжетное дополнение к Immortals Fenyx Rising выйдет в конце марта
bambino_pukanov
12:21
помогать людям можно только полезным советом и хорошим примером. а вот если давать им материальные блага - это наоборот, делает их ленивее и глупее.
MSI удалила статью об оценке эффективности майнинга с помощью ноутбуков
Жопный Камень
12:21
Это мой личный список. Просто нет времени на большее количество игр. Не составит труда добавить еще в список те,в которые лично я не играю, но играют другие. А для индюшатины берут карты другого сегм...
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
ivvy1000
12:19
К сожалению в статье не было сказано ничего про функции Биоса, ради которых как раз оверклокеры скупили эти платы - а именно там была настройка гибридных режимов фикс+бустинг даже для ранних агес под ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
Жопный Камень
12:19
ТЫ опять неправильно все понял. Я как раз ничего не жду. Играл и на Тюринге с лучяме, продолжаю играть на Ампере с лучяме, продолжу и на 4000 серии. :3
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
Слава Украине
12:19
Чтоб дошло гарантированно.Ты психически не здоровый фанбой
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем