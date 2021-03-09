Игровое крыло Microsoft благодаря сделке с ZeniMax Media скоро станет почти на десяток студий крупнее, тем самым доведя общее количество находящихся под контролем рэдмондцев коллективов до двадцати трёх. Естественно, это не могло не повлиять на общий объём находящихся в производстве проектов, и в подкасте The Iron Lords ведущий инженер Xbox Series Джейсон Рональд отметил, что ещё не все запланированные к релизу в этом году игры были анонсированы.

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Естественно, Рональд не стал вдаваться в подробности этих неанонсированных проектов, поэтому игровое сообщество тут же принялось мечтать каждый о своём: от новой Forza Horizon до продолжения франшизы Wolfenstein.

Напомним, что завершение сделки между Microsoft и ZeniMax Online — уже практически формальность. Имеющее для компании значение регуляторы сделку одобрили, теперь дело за малым — закрепить и во всеуслышание объявить о её завершении.

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По слухам, Microsoft расскажет о будущем с ZeniMax Online и находящихся в разработке играх либо на этой неделе, либо ближе к концу марта на специальном мероприятии-аналоге State of Play от Sony.