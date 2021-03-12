«Проще сказать, где мы не облажались»: Тодд Говард прокомментировал ситуацию с запуском Fallout 76
На вчерашнем круглом столе по случаю окончательного приобретения ZeniMax/Bethesda компанией Microsoft выступил и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард. Помимо всего прочего он затронул и тему крайне неудачного запуска Fallout 76. По словам Говарда, Fallout 76 преследовала череда проблем, а разработчики подвели поклонников своего творчества — проще сказать, в каких моментах авторы не облажались: везде, где это было возможно, были допущены критические ошибки.
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Стоит отметить, что в 2019 году Говард уже комментировал ситуацию с запуском Fallout 76, заявив тогда, что он больше всего жалеет о том, что студия не предоставила игрокам возможность принять участие в масштабном предрелизном бета-тестировании, которое, определённо, помогло бы выявить самые серьёзные недостатки ещё до выхода проекта, не превратив его (релиз) в катастрофу.
С другой стороны, вчерашнее заявление Говарда уже устарело: за прошедшие годы команда разработчиков трудилась не покладая рук и довела Fallout 76 до ума, о чём свидетельствуют высокие пользовательские оценки игры в Steam. По словам Говарда, во многом это стало возможным благодаря руководителю Xbox Филу Спенсеру, который помог Bethesda выйти на связь с имеющими богатый опыт в создании мультиплеерных проектов разработчиками.
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