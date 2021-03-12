Разработчики Loop Hero из российской студии Four Quarters совместно с издателем Devolver Digital объявили, что их «рогалик» разошёлся тиражом в 500 тысяч копий и продолжает находить своих покупателей. Примечателен этот факт тем обстоятельством, что с момента релиза игры прошла только неделя.

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Специально по такому случаю девелоперы решили добавить в Loop Hero коллекционные карточки, нарисованные художницей Bard-the-zombie. В данный момент команда Four Quarters занимается доработкой проекта и внесением нужных правок, о которых сообщество просит больше всего, как-то: настройка колоды навыков, опции для скорости передвижения на карте и боя, а также сохранения во время экспедиции.

Представители студии пообещали сначала разобраться с техническими недоработками Loop Hero и приступить к созданию нового контента. Мы точно увидим новые карты, классы и другие добавления. На данный момент у этого проекта имеется аж 95% рейтинга в Steam на основании более 8 тысяч отзывов. Достойный результат.