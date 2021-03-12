Blizzard трудится над неанонсированным сетевым проектом AAA-класса
Некоторое время назад руководство Blizzard напомнило, что у компании уже практически не осталось проектов под ремастеры, и что ей так или иначе необходимо идти «дальше». Похоже, первые шаги в этом направлении уже предпринимаются: подписчики Twitter старшего художника компании Дэна Джона Кокса наткнулись на его «твит», в котором перечислено множество требуемых компании для работы над новым проектом специалистов — от художников до дизайнеров систем и инженеров «боёвки».
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Судя по описанию конкретных вакансий, в стенах Blizzard создаётся амбициозный сетевой проект в запоминающемся мире и с использованием новых графических технологий. Что это может быть за проект, в каком жанре и в каком сеттинге, пока остаётся лишь догадываться. Важно помнить, что его привязка к уже существующим у Blizzard франшизам вовсе не обязательна.
Нам же пока следует дождаться Diablo II Resurrected, Diablo IV и Overwatch 2: эти три проекта объединяет хотя бы тот факт, что они официально представлены и готовятся к релизу в обозримой перспективе.
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