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Blizzard трудится над неанонсированным сетевым проектом AAA-класса

Теперь фантазии нет предела.
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Некоторое время назад руководство Blizzard напомнило, что у компании уже практически не осталось проектов под ремастеры, и что ей так или иначе необходимо идти «дальше». Похоже, первые шаги в этом направлении уже предпринимаются: подписчики Twitter старшего художника компании Дэна Джона Кокса наткнулись на его «твит», в котором перечислено множество требуемых компании для работы над новым проектом специалистов — от художников до дизайнеров систем и инженеров «боёвки».

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Источник изображения: Overwatch 2.

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Судя по описанию конкретных вакансий, в стенах Blizzard создаётся амбициозный сетевой проект в запоминающемся мире и с использованием новых графических технологий. Что это может быть за проект, в каком жанре и в каком сеттинге, пока остаётся лишь догадываться. Важно помнить, что его привязка к уже существующим у Blizzard франшизам вовсе не обязательна.

Нам же пока следует дождаться Diablo II Resurrected, Diablo IV и Overwatch 2: эти три проекта объединяет хотя бы тот факт, что они официально представлены и готовятся к релизу в обозримой перспективе.

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Сейчас обсуждают

skydan
08:15
Из последних меня порадовали Evil Within 1,2; RDR2; Metro Exodus, Dishonored 1,2, Shadow Of The Tombraider. Вроде все. КБ77 удалил после пролога хоть она и куплена.
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
skydan
08:10
Ну если рейтрейсинг такого качества как в КБ77, то он только все портит
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
no_fate
08:10
Все можно объяснить покороче: конвеер, на котором сегодня клепают "игры" един с конвеером, где клепают железо. Это взаимосвязанный механизм выкачивания денег. Реклама делает свое дело, нам ссут в уши ...
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
skydan
08:08
Бедный старичок 7700К =)))
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Longer
08:07
Про вложение битков в эдди ничего не советовал)?
Илон Маск дал рекомендацию CD Projekt Red, сказав что стоило бы изменить в Cyberpunk 2077
Эдуард Кузнецов
08:02
11700/2=7700. Зато теперь его можно в 1151 сокет вставить)
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Шваброид
08:01
После неудачного снятия крышки 11700 отыквился в 7700, что тут непонятного.
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
1injener
08:01
Тем кто опубликовал данную новость, хочется сказать словами Константина Иванова: i7-7700К в ...опу себе засунь!
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
NOFX
08:00
Этот кастрат ещё и не скальпируется нормально. Это вин!
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
Эдуард Кузнецов
08:00
7700х2. И по площади и по производительности и по тех. процессу и по актуальности))
Попытка снять крышку с Intel Core i7-7700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
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