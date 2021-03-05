За последние несколько лет Blizzard продемонстрировала, что продавать ретушированные версии своих старых игр — весьма выгодный процесс. Тенденция, конечно, поистине печальная, но есть в ней и положительная часть: к сегодняшнему дню запасы игр для ремастеров у Blizzard практически полностью истощились. О чём в беседе с изданием CNet напомнили руководители компании в лице Аллена Адхама и Джея Аллена Брека.

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Как уточнил Аллен Адхам, у компании уже практически не осталось проектов для ремастеров, так что в перспективе игроки могут ожидать от Blizzard чего-то действительно новенького. По словам Адхама, процесс создания игр изменился: раньше компания выпускала игру и, может, пару раз её обновляла, после чего переходила к следующему проекту. Теперь же создание и поддержка игры — постоянный процесс; как следствие, увеличились производственные циклы, расширились команды разработки и значительно возросли требования к качеству.

Адхам отметил, что Blizzard уже работает над новыми играми и даже над новыми жанрами. Напомним, что в этом году Blizzard планирует выпустить Diablo II Resurrected, а затем уже дать фанатам своего творчества возможность сыграть в Diablo IV и Overwatch 2. Раньше 2022 года их ждать, впрочем, не стоит.