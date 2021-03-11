Вчера утром «Роскомнадзор» привёл в исполнение своё обещание замедлить работу социальной сети Twitter в Рунете в связи с отказом её администрации от выполнения требований российского законодательства касательно запрещённого в Сети контента. Как оно часто бывает в отечественной практике ограничительных мер в отношении информационных технологий, под горячую руку случайно попали и другие ресурсы, в доменных именах которых, как выяснилось путём наблюдения, содержалось используемое «Твиттером» сочетание «t.co». Вчера пользователи Сети жаловались на сбои в работе сайтов Microsoft (microsoft.com), Reddit (reddit.com), Steam (steamcontent.com) и других.

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К счастью, сотрудники «Роскомнадзора» относительно оперативно отреагировали на жалобы, и сегодня нормальная работа случайно «задетых» ресурсов для российских пользователей Сети была восстановлена. Как сообщают пользователи форума NTC, теперь, как и положено, замедлена работа только Twitter.

Напомним, что в результате принятых «Роскомнадзором» мер доступ к Twitter был замедлен у 100 % мобильных операторов и у половины провайдеров. Как поясняли ранее представители ведомства, это сделано для того, чтобы пользователи могли обмениваться в Twitter текстовыми сообщениями, но уже не могли так легко просматривать изображения и видеоконтент.

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«Роскомнадзор» обещает снять ограничения, как только Twitter исполнит требования российского законодательства. А есть ли огромной социальной сети дело до российского рынка, покажет, простите за клише, время.