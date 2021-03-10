Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Судьба Xbox-версии Deathloop даже после слияния Bethesda и Microsoft остаётся под вопросом

Представители компаний, по сути, уклоняются от ответа.
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Вчера Microsoft и компания ZeniMax Media, владеющая множеством игровых студий, а также издательством Bethesda Softworks, сообщили о формальном завершении объявленной ещё в сентябре прошлого года сделки, по которой ZeniMax в полном составе и вместе со всеми своими франшизами переходит под крыло Xbox Game Studios. Хотя юридически ZeniMax теперь часть Microsoft, а некоторые последующие игры компании будут эксклюзивами PC и консолей компании, касательно Xbox-версии амбициозного проекта Deathloop, заявленного к выходу только на компьютерах и PlayStation 5, пока ничего неизвестно.

реклама

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как заявил представитель Bethesda в беседе с изданием GameInformer, переход компании под крыло Microsoft не повлияет на производство Deathloop, который выйдет на PC, а на консолях — эксклюзивно на PlayStation 5. Иными словами, если мы правильно поняли представителя Bethesda, то Xbox-версия Deathloop в разработке (по крайней мере, пока) не находится.

Напомним, что Deathloop запланирована к выходу 21 мая. Если верить появлявшимся в конце февраля слухам, то PlayStation-эксклюзивность проекта продлится год, что было бы вполне логично, учитывая нынешнее положение ZeniMax в целом и Bethesda в частности.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

arkane studios deathloop
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
+
Судьба Xbox-версии Deathloop даже после слияния Bethesda и Microsoft остаётся под вопросом
+
Античит от Denuvo стал доступен разработчикам игр для PlayStation 5
+
Blizzard выпустила обновление Overwatch с улучшениями для Xbox Series
+
В новом испытании Overwatch можно получить милый облик на одного из самых популярных персонажей
+
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
33
Авторы The Last of Us работают над сетевой игрой с системой прогрессии
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
84
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
7
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
11

Сейчас обсуждают

mo3ulla
18:18
начни с себя . выкини телефон ( коварные пиндосы могут подслушать ) потом выкини пк - коварные пиндосы подсмотрят как ты смотрищ рецепты щей и будут тебя склонять к измене родине . как выкинеш - ост...
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Yuri Myakotin
18:18
Необходимо всех цензоров и сторонников цензуры - отправить на ближайшие столбы как висячие украшения. И не лезть своими сраными "законами" в свободу Интернета.
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
omoikane
18:18
там такая темпа на обычной воде, вот потом и удивляются откуда идиоты, потому что ты смотришь в зеркало :D
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Paxton Fettel
18:17
ахахах, смешной чел
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Твоя мамка
18:16
Ору. 10850к валяются по 26-27к
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Valera Gabrelyan
18:15
Ну что поделать, инфинити фабрики у них не справляются с частотами выше х2 , сразу падения производительности, и теперь у красных горит от того, что на интеле можно и выше частоты поднимать.
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
mo3ulla
18:13
проблема в том что рубильник интернета находится в штатах .............. и поэтому их хотелки все будут исполнять и бегать на побегушках . наши же хотелки все положат болт . и максимум чего добьемся ...
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Paxton Fettel
18:11
Пфф, 9900К в игорьках чешет яйца райзенами. Вы свои ядра можете хоть засаливать, толку от них все равно нет для рядового геймера.
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Egor Ka
18:04
С памятью 4000+ будет быстрее красной обосрашки у которой 3800 - успех
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Гарик Осинидзе
18:02
Да лучше уж сразу весь интернет заблокировать. Есть же телевизор, а в нём тотальная правда и никаких искажений. (Распятый мальчик в трусиках передаёт привет).
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем