Вчера Microsoft и компания ZeniMax Media, владеющая множеством игровых студий, а также издательством Bethesda Softworks, сообщили о формальном завершении объявленной ещё в сентябре прошлого года сделки, по которой ZeniMax в полном составе и вместе со всеми своими франшизами переходит под крыло Xbox Game Studios. Хотя юридически ZeniMax теперь часть Microsoft, а некоторые последующие игры компании будут эксклюзивами PC и консолей компании, касательно Xbox-версии амбициозного проекта Deathloop, заявленного к выходу только на компьютерах и PlayStation 5, пока ничего неизвестно.

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как заявил представитель Bethesda в беседе с изданием GameInformer, переход компании под крыло Microsoft не повлияет на производство Deathloop, который выйдет на PC, а на консолях — эксклюзивно на PlayStation 5. Иными словами, если мы правильно поняли представителя Bethesda, то Xbox-версия Deathloop в разработке (по крайней мере, пока) не находится.

Напомним, что Deathloop запланирована к выходу 21 мая. Если верить появлявшимся в конце февраля слухам, то PlayStation-эксклюзивность проекта продлится год, что было бы вполне логично, учитывая нынешнее положение ZeniMax в целом и Bethesda в частности.