Судьба Xbox-версии Deathloop даже после слияния Bethesda и Microsoft остаётся под вопросом
Вчера Microsoft и компания ZeniMax Media, владеющая множеством игровых студий, а также издательством Bethesda Softworks, сообщили о формальном завершении объявленной ещё в сентябре прошлого года сделки, по которой ZeniMax в полном составе и вместе со всеми своими франшизами переходит под крыло Xbox Game Studios. Хотя юридически ZeniMax теперь часть Microsoft, а некоторые последующие игры компании будут эксклюзивами PC и консолей компании, касательно Xbox-версии амбициозного проекта Deathloop, заявленного к выходу только на компьютерах и PlayStation 5, пока ничего неизвестно.
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Как заявил представитель Bethesda в беседе с изданием GameInformer, переход компании под крыло Microsoft не повлияет на производство Deathloop, который выйдет на PC, а на консолях — эксклюзивно на PlayStation 5. Иными словами, если мы правильно поняли представителя Bethesda, то Xbox-версия Deathloop в разработке (по крайней мере, пока) не находится.
Напомним, что Deathloop запланирована к выходу 21 мая. Если верить появлявшимся в конце февраля слухам, то PlayStation-эксклюзивность проекта продлится год, что было бы вполне логично, учитывая нынешнее положение ZeniMax в целом и Bethesda в частности.
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