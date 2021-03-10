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Античит от Denuvo стал доступен разработчикам игр для PlayStation 5

Возможно, это зачем-то и надо, но больше похоже на «впаривание».
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Разработчики из компании Denuvo, известные, как создатели одноимённой DRM-защиты игр, сообщили о том, что отныне создатели игр для PlayStation 5 могут использовать и их античитерскую систему Denuvo Anti-Cheat.

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В Denuvo справедливо считают, что читеры отравляют игровой процесс честным геймерам, и их необходимо приструнить. У античитерской системы компании, как уверяют её представители, отсутствует негативное влияние на производительность защищаемой игры, а за её (системы) создание отвечают эксперты в области кибербезопасности и видеоигровые энтузиасты.

Зачем эта система нужна на консолях, где дела с читерством обстоят несоизмеримо лучше, чем на PC, пока трудно сказать, но, как говорится, лучше перестраховаться, чем жить в страхе. Ранее, напомним, Denuvo обеспечила доступ к своему античиту всем партнёрам системы Valve Gameworks.

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