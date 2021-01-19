Denuvo предоставляет доступ к своему античиту для всех партнёров Valve Steamworks
Нидерландская компания Irdeto, которая с 2018 года владеет сервисом Denuvo, объявила об открытии доступа к своему античиту для всех партнёров программы Valve Steamworks. Разработчики античита утверждают, что повсеместное применение их продукта позволит эффективнее пресекать использование ботов для прицеливания, системы wallhack и других модификаций, созданных для нечестной игры.
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Античит Denuvo, по заверениям его создателей, не оказывает влияния на производительность игры, а алгоритмы поиска нечестных игроков никак не будут мешать пользователю. То есть, всё происходит в автоматическом режиме. Правда, у разработчиков, ранее сталкивавшихся с античитом Denuvo, другое мнение о производительности.
В своё время авторы DOOM Eternal удалили этот программный продукт из своей игры спустя два месяца после релиза именно из-за жалоб на производительность. Правда, жаловались сами пользователи, а не девелоперы, но то было два года назад. Важно помнить, что Denuvo Anti-Cheat не является DRM-системой, это отдельный программный продукт.
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