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Blizzard выпустила обновление Overwatch с улучшениями для Xbox Series

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Попутно со стартом нового игрового испытания Blizzard применила к Overwatch внушительное по своему смыслу обновление, касающееся консолей Xbox Series X|S. Отныне счастливые обладатели данных приставок могут выбирать из трёх возможных режимов работы, в том числе и предполагающий воспроизведение Overwatch при ста двадцати кадрах в секунду, что для столь динамичного шутера — обязательный, а никак не бонусный атрибут.

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Режимов работы Overwatch на Xbox Series три: «Разрешение», «Фреймрейт» и «Баланс». В первом случае разрешение игры составит 4K на старшей и 1440p на младшей версии консоли, а частота кадров — 60 fps. В сбалансированном режиме частота кадров останется прежней, графика похорошеет, но разрешение опустится до 1440p и 1080p на Xbox Series X и S соответственно. Что касается наиболее предпочтительного в отношении Overwatch режима «Фреймрейт», то в нём гарантируются 120 кадров в секунду, будет снижено качество графики, а разрешение останется аналогичным режиму «Баланс».

Любопытно, что для PlayStation 5 никаких улучшений не последовало, что уже стало для Blizzard своеобразной традицией. Считается, что подобная «лень» связана с простотой применения обновлений к Xbox, а свободных ресурсов на портирование Overwatch на новую консоль от Sony у Blizzard, которая сейчас вовсю корпит над Overwatch 2, а также над Diablo IV и Diablo II Resurrected, попросту нет.

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