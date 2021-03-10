В новом испытании Overwatch можно получить милый облик на одного из самых популярных персонажей
Blizzard вовсю трудится над Overwatch 2, поэтому на поддержку первой части компания, мягко говоря, конкретно «подзабила». Тем не менее, иногда некое подобие нового контента проект всё же получает, и несколько часов назад в Overwatch стартовало двухнедельное испытание под названием «Пачимарт».
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Название является гибридом слов «пачимари» и «март»: и если с месяцем всё понятно, то пачимари — это популярные в мире Overwatch мягкие игрушки, изображённые в виде милой луковки-осьминога. Чтобы полностью выполнить испытание и получить все его награды, достаточно выиграть девять матчей — в любой последовательности и в любом стандартном режиме кроме «Своей игры».
Награды сугубо косметические: различные граффити с пачимари, эмоция для Крысавчика и миленький облик для Турбосвина — одного из самых популярных персонажей игры. Оказывается, Турбосвин, несмотря на свою суровость и внушительные габариты, является тайным поклонником этих очаровательных мягких игрушек.
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Испытание продлится две недели — до 22 марта включительно. Так что оформить девять побед удастся даже при из ряда вон выходящей неудаче с членами команды.
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