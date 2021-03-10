Blizzard вовсю трудится над Overwatch 2, поэтому на поддержку первой части компания, мягко говоря, конкретно «подзабила». Тем не менее, иногда некое подобие нового контента проект всё же получает, и несколько часов назад в Overwatch стартовало двухнедельное испытание под названием «Пачимарт».

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Название является гибридом слов «пачимари» и «март»: и если с месяцем всё понятно, то пачимари — это популярные в мире Overwatch мягкие игрушки, изображённые в виде милой луковки-осьминога. Чтобы полностью выполнить испытание и получить все его награды, достаточно выиграть девять матчей — в любой последовательности и в любом стандартном режиме кроме «Своей игры».

Награды сугубо косметические: различные граффити с пачимари, эмоция для Крысавчика и миленький облик для Турбосвина — одного из самых популярных персонажей игры. Оказывается, Турбосвин, несмотря на свою суровость и внушительные габариты, является тайным поклонником этих очаровательных мягких игрушек.

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Испытание продлится две недели — до 22 марта включительно. Так что оформить девять побед удастся даже при из ряда вон выходящей неудаче с членами команды.