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Игроки не в восторге от Stronghold Warlords

Ранее проект получил сдержанные оценки от прессы.
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Согласие между игроками и профильными журналистами в наши дни, особенно что касается крупных игр по известным франшизам — большая редкость, поскольку первые грешат завышением оценок. Однако Stronghold Warlords — тот редкий пример единения мнений сообщества в целом. Вчера проект получил, мягко говоря, сдержанные оценки профильной прессы, а сегодня, спустя половину суток после релиза, определённые выводы о принятии проекта конечными пользователями можно сделать из оценок в Steam.

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На момент публикации данной заметки общий пользовательский рейтинг Stronghold Warlords в Steam составлял всего 66 %. Как и журналисты вчера, пользователи сегодня отметили общую «сырость» продукта, отсутствие той самой атмосферы Stronghold, небольшие карты, неконкурентоспособный ИИ, и в целом массу различных недостатков, которые либо кочуют из игры серии в игру, либо появились в Warlords впервые.

Подводя итог, пользователи считают, что своих денег Stronghold Warlords определённо не стоит; если и покупать, то только на крупной распродаже.

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