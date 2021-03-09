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Stronghold Warlords получила сдержанные оценки профильной прессы

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До выхода стратегии Stronghold Warlords осталось несколько часов, и первые игровые издания уже выставили данному проекту свои оценки. Забегая немного вперёд, отметим, что никакого прорыва, да и просто достойного проекта у Firefly Studios, судя по этим оценкам, не получилось: Stronghold Warlords можно назвать игрой уровня качества выше среднего, но не более того.

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Журналисты жалуются на «сырость» проекта, кажущиеся архаичными в 2021 году игровые механики, и в целом необходимость масштабных доработок. Из плюсов отмечается азиатский сеттинг, хотя по факту это не более чем «вкусовщина», а также то, что игра не стремится вести пользователя за ручку и сразу бросает ему вызов. Что тоже, в общем-то, сомнительное преимущество, особенно для новичков.

По итогу Stronghold Warlords довольствуется на Metacritic и Opencritic средними оценками в 71 и 70 баллов соответственно, при этом всего 33 % рецензентов рекомендуют проект к прохождению. Что об игре думают конечные пользователи, узнаем через несколько часов — после релиза.

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