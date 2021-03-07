В конце прошлого года стало известно, что мистический экшен Control от финской студии Remedy разошёлся тиражом в два миллиона копий. По меркам современной игровой индустрии, да ещё в условиях пандемии и связанной с ней самоизоляции, данный результат, мягко говоря, получился скромным. Тем не менее, Remedy считает своё творение вполне успешным.

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Как пояснил в беседе с деловым изданием GamesIndustry руководитель Remedy Теро Виртала, Control получила признание, завоевала много титулов «Игра года» и в целом получила высокие оценки как критиков, так и игроков. Виртала согласен, что два миллиона копий — немного, но Control продолжает пользоваться спросом.

В настоящий момент Remedy стремится к проектам промышленного уровня, и, возможно, среди пяти находящихся сейчас в разработке в студии игр представлена как минимум одна такая.