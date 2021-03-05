В разработке у авторов Alan Wake и Control находится сразу пять новых игр
Теро Винтала, глава компании Remedy, дал большое интервью изданию GamesIndustry.biz, в рамках которого раскрыл информацию о будущих проектах. Стало известно, что у финнов в работе находится сразу пять игр разной степени важности, занимаются ими четыре внутренние команды.
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Отдел, подаривший нам Control, вовсю сейчас трудится над переносом проекта на другие платформы, чтобы потом приступить к созданию совершенно новой игры.
Группа людей, занимающаяся поддержкой сетевого шутера CrossfireX, создаёт сейчас для него одиночную кампанию.
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Remedy также организовала у себя департмент, отданный под контрактное производство для Epic Games. Он трудится сразу над двумя проектами, объединённых общей вселенной. Причём, один из них является абсолютным AAA-блокбастером.
Четвёртая по счёту команда девелоперов, ответственная за производство кооперативного экшена Vanguard, занимается созданием PvE-проекта с сильным упором на «сервисный» формат.
Амбиции финнов не могут не удивлять: сразу пять проектов в разработке и желание запустить ещё один успешный игровой сериал, который составил бы конкуренцию Control. Осталось дождаться выхода любой игры из указанных выше для осознания новых возможностей Remedy.
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