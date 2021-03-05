Теро Винтала, глава компании Remedy, дал большое интервью изданию GamesIndustry.biz, в рамках которого раскрыл информацию о будущих проектах. Стало известно, что у финнов в работе находится сразу пять игр разной степени важности, занимаются ими четыре внутренние команды.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Отдел, подаривший нам Control, вовсю сейчас трудится над переносом проекта на другие платформы, чтобы потом приступить к созданию совершенно новой игры.

Группа людей, занимающаяся поддержкой сетевого шутера CrossfireX, создаёт сейчас для него одиночную кампанию.

реклама

Remedy также организовала у себя департмент, отданный под контрактное производство для Epic Games. Он трудится сразу над двумя проектами, объединённых общей вселенной. Причём, один из них является абсолютным AAA-блокбастером.

Четвёртая по счёту команда девелоперов, ответственная за производство кооперативного экшена Vanguard, занимается созданием PvE-проекта с сильным упором на «сервисный» формат.

Амбиции финнов не могут не удивлять: сразу пять проектов в разработке и желание запустить ещё один успешный игровой сериал, который составил бы конкуренцию Control. Осталось дождаться выхода любой игры из указанных выше для осознания новых возможностей Remedy.