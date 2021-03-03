В Valorant уже можно поиграть за нового героя-манипулятора пространством
На днях Riot Games официально представила Astra — нового агента (героя), специализирующегося на манипуляциях пространством и временем. Сегодня же проект, как и было обещано, получил свежее обновление, знаменующее собой старт второго игрового акта второго эпизода, так что отныне все поклонники Valorant могут лично опробовать уникальные способности персонажа. Сопутствующий видеоролик к старту акта прилагается.
реклама
Попутно разработчики внесли некоторые полезные изменения в рейтинговую систему. Так, например, игроки на низких рангах смогут собирать более крупные группы для совместной игры; в то же время процесс калибровки будет упрощён, а получение высочайших игровых рейтингов в Valorant — усложнено. Наконец, в обновлении были добавлены новые тактические оповещения, исправлены ошибки, а также внесены изменения в поле боя Bind в режиме «Эскалация».
реклама
Напомним, Valorant проще всего описать как гибрид Counter-Strike и Overwatch: от первой проект взял главные игровые правила — систему раундов, закупку, доставку и установку бомбы, а от второй — героев с уникальными способностями. Хотя, конечно, по харизме и проработке герои Valorant неприлично сильно уступают Overwatch.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила