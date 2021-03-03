На днях Riot Games официально представила Astra — нового агента (героя), специализирующегося на манипуляциях пространством и временем. Сегодня же проект, как и было обещано, получил свежее обновление, знаменующее собой старт второго игрового акта второго эпизода, так что отныне все поклонники Valorant могут лично опробовать уникальные способности персонажа. Сопутствующий видеоролик к старту акта прилагается.

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Попутно разработчики внесли некоторые полезные изменения в рейтинговую систему. Так, например, игроки на низких рангах смогут собирать более крупные группы для совместной игры; в то же время процесс калибровки будет упрощён, а получение высочайших игровых рейтингов в Valorant — усложнено. Наконец, в обновлении были добавлены новые тактические оповещения, исправлены ошибки, а также внесены изменения в поле боя Bind в режиме «Эскалация».

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Напомним, Valorant проще всего описать как гибрид Counter-Strike и Overwatch: от первой проект взял главные игровые правила — систему раундов, закупку, доставку и установку бомбы, а от второй — героев с уникальными способностями. Хотя, конечно, по харизме и проработке герои Valorant неприлично сильно уступают Overwatch.