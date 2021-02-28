Riot Games продолжает с частотой, которой позавидуют другие представители жанра геройских шутеров, выпускать для Valorant новых игровых персонажей. Несколько часов назад разработчики представили вниманию общественности Astra: это талантливая дама, мастерски манипулирующая пространством и временем и даже способная изменять поле боя. Сопутствующий видеоролик с наглядной демонстрацией её способностей прилагается.

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Если коротко, то Astra умеет создавать заглушающие звуки и блокирующие пули разломы в пространстве, вызывать гравитационные воронки, оглушать противников вспышками почти звёздной яркости, а также создавать своеобразные «дымовые завесы».

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Astra появится в игре с обновлением 2,04, которое планируют выпустить уже на следующей неделе, 3 марта. Вместе с обновлением игроков также ждут свежие награды боевого пропуска.