СМИ: редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера
Официально о Hogwarts Legacy — амбициозном и высокобюджетном проекте во вселенной «Гарри Поттера» — информации известно не так много, как того хотелось бы. Мы знаем, что действие проекта развернётся в XIX веке — задолго до появления не то что культового волшебника со шрамом в форме молнии, но даже его бабушек и дедушек. Последними сведениями разработчики поделились в начале года, когда сообщили о переносе Hogwarts Legacy на 2022 год. Но благодаря небезызвестному журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру всплыла одна любопытная подробность, о которой вы уже узнали по заголовку данного материала.
реклама
Итак, по информации Шрайера, которую он получил от пожелавших остаться анонимными близких к студии Avalanche Software источников, редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера. Прямым текстом это пока нигде не заявляется, но источники Bloomberg заверяют, что многие опции персонажа, как то: голос, тип тела и форму обращения к персонажу (ведьма/волшебница или колдун/волшебник) можно настраивать независимо друг от друга.
Подобная функциональность всё чаще встречается в играх с элементами RPG. Из недавнего примера — Cyberpunk 2077, где в редакторе персонажа вообще нет такого понятия, как «пол». И тут сразу возникают сложности: если подобные параметры можно объяснить в игре про киберпанковое будущее, где каждый ходит с многочисленными аугментациями, то как разработчики собираются объяснять это в игре, действие которой разворачивается в XIX веке, пусть даже и в волшебном мире, ещё только предстоит узнать. Видимо, продвинутый курс трансфигурации.
реклама
Hogwarts Legacy планируют выпустить на всех актуальных «больших» платформах.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила