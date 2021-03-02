Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера

И не важно, что действие игры разворачивается в XIX веке.
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Официально о Hogwarts Legacy — амбициозном и высокобюджетном проекте во вселенной «Гарри Поттера» — информации известно не так много, как того хотелось бы. Мы знаем, что действие проекта развернётся в XIX веке — задолго до появления не то что культового волшебника со шрамом в форме молнии, но даже его бабушек и дедушек. Последними сведениями разработчики поделились в начале года, когда сообщили о переносе Hogwarts Legacy на 2022 год. Но благодаря небезызвестному журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру всплыла одна любопытная подробность, о которой вы уже узнали по заголовку данного материала.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Итак, по информации Шрайера, которую он получил от пожелавших остаться анонимными близких к студии Avalanche Software источников, редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера. Прямым текстом это пока нигде не заявляется, но источники Bloomberg заверяют, что многие опции персонажа, как то: голос, тип тела и форму обращения к персонажу (ведьма/волшебница или колдун/волшебник) можно настраивать независимо друг от друга.

Подобная функциональность всё чаще встречается в играх с элементами RPG. Из недавнего примера — Cyberpunk 2077, где в редакторе персонажа вообще нет такого понятия, как «пол». И тут сразу возникают сложности: если подобные параметры можно объяснить в игре про киберпанковое будущее, где каждый ходит с многочисленными аугментациями, то как разработчики собираются объяснять это в игре, действие которой разворачивается в XIX веке, пусть даже и в волшебном мире, ещё только предстоит узнать. Видимо, продвинутый курс трансфигурации.

реклама

Hogwarts Legacy планируют выпустить на всех актуальных «больших» платформах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

wb games hogwarts legacy avalanche software
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера
+
The Last of Us Part II претендует на рекордное количество наград BAFTA Games Awards 2021
1
В Steam появилась базовая версия Control, которая стоит лишь на 100 рублей дешевле Ultimate-издания
3
В Сети появилась качественная «экранка» геймплейного трейлера Elden Ring от создателей Dark Souls
2
Огромное дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth выйдет на PlayStation и Switch гораздо позже, чем на PC
1
В PlayStation Store проходит бесплатная раздача Ratchet & Clank (2016)
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
7
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
113
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
29
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
20
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
9
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
17:29
11700K не вышел, но уже можно купить.
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
xenomorph1024
17:26
ага, успели иностранное оборудование до санкций завезти.. впрочем, делаются там всякие чипы для банковских карточек и прочие элементы цифрового рабства, а для людей даже кнопочный сотовый телефон рос...
TSMC может построить в США фабрику за $35 млрд. для выпуска чипов на техпроцессе 5 нм
Евстигней Геошвили
17:24
Вот уроды, штат у них удвоился, в 8 раз отбили бабки за производство, и еле еле ставят абсолютно не значимые патчи, с такими бабками можно было бы игроков удержтвать эффективней, вставляли бы новые ре...
Авторы Genshin Impact смогли заработать более $774 миллионов в прошлом году
1injener
17:24
Тесты Gamers Nexus и Геркона, с вами не согласны.
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
Andrey Ivanov
17:24
Если честно это бредяти - в итоге игры полноценно не и дут иманинг минимальный, только гробить карточку , почему не сделать компромис вечером играть на ночь вкл майнинг, раз уж так на мороженку хочетс...
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
terenty79
17:23
анимал кросинг лучшая игра по мнению общественности, ну да ну да. Общественность эта - дегенераты, любище смотреть говнобыдлошоу, типа ДОм2.
The Last of Us Part II претендует на рекордное количество наград BAFTA Games Awards 2021
Konstantin Volkov
17:23
Любимая была Elite
Финансовый директор NVIDIA верит, что рост средней цены и дальше будет двигать выручку вверх
Bojack Horseman
17:23
Ребятки, расслабьтесь. Никто деньги бесплатно бесконечно раздавать не будет. И поэтому бежать за мидловыми видеокартами по 62000 р. с криками: "Всё, так дешево уже НИКОГДА не будет" совершенно бессмыс...
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
Keltis
17:22
Да пусть они это сообщение лично в телеге сидят и смотрят, что я там понаудалял, повторы скринов, неправильные ссылки на таски или бомбежку к жене, ради бога. мне главное чтобы в чатике адресата оно н...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
evsapelkin
17:22
Флаки музыка . А в играх 2.0 , виртуальный 7.1 и реальный 5.1 сильно отличаются . Пробовал разные наушники , но реальные 5.1 ни с чем не сравняться. Сейчас Кувен про , для игр , просто супер и звук в ...
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем