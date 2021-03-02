Официально о Hogwarts Legacy — амбициозном и высокобюджетном проекте во вселенной «Гарри Поттера» — информации известно не так много, как того хотелось бы. Мы знаем, что действие проекта развернётся в XIX веке — задолго до появления не то что культового волшебника со шрамом в форме молнии, но даже его бабушек и дедушек. Последними сведениями разработчики поделились в начале года, когда сообщили о переносе Hogwarts Legacy на 2022 год. Но благодаря небезызвестному журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру всплыла одна любопытная подробность, о которой вы уже узнали по заголовку данного материала.

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Итак, по информации Шрайера, которую он получил от пожелавших остаться анонимными близких к студии Avalanche Software источников, редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера. Прямым текстом это пока нигде не заявляется, но источники Bloomberg заверяют, что многие опции персонажа, как то: голос, тип тела и форму обращения к персонажу (ведьма/волшебница или колдун/волшебник) можно настраивать независимо друг от друга.

Подобная функциональность всё чаще встречается в играх с элементами RPG. Из недавнего примера — Cyberpunk 2077, где в редакторе персонажа вообще нет такого понятия, как «пол». И тут сразу возникают сложности: если подобные параметры можно объяснить в игре про киберпанковое будущее, где каждый ходит с многочисленными аугментациями, то как разработчики собираются объяснять это в игре, действие которой разворачивается в XIX веке, пусть даже и в волшебном мире, ещё только предстоит узнать. Видимо, продвинутый курс трансфигурации.

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Hogwarts Legacy планируют выпустить на всех актуальных «больших» платформах.