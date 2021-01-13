Масштабную ролевую игру Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» отложили до 2022 года
Начала года — у нас очередной перенос релиза. Компания WB Games сообщила, что Hogwarts Legacy, ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера», выйдет только в 2022 году. Информация о переносе была размещена в официальном Twittter-аккаунте игры. Специалисты из Avalanche Software поблагодарили фанатов за поддержку и однозначно дали понять, что на разработку потребуется больше времени, чем ранее планировалось.
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Hogwarts Legacy — ролевая игра, действие которой происходит в 19 веке. Проект сможет похвастаться первостатейной картинкой, проработанным открытым миром, набором важных геймплейных механик, обширным деревом прокачки и многим чем ещё.
January 13, 2021
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Первоначально Hogwarts Legacy была представлена в сентябре прошлого года на презентации PlayStation 5.
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