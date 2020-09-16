Анонсирована Hogwarts Legacy — очень дорого выглядящая игра во вселенной «Гарри Поттера»
Анонс крупной игры по «Гарри Поттеру», конечно, нас приятно поразил (очень уж дорогая картинка), но не стал полной неожиданностью. Слухи о проекте ходили давно. Если быть точнее, то это не совсем про Гарри — это про школу волшебства Хогвартс. Встречайте Hogwarts Legacy!
реклама
За разработку отвечает Warner Bros Games. Действие игры происходит в 19-м веке. Гарри Поттера, как вы понимаете ещё и в помине нет. Главный герой — студент, который владеет ключом к некоему древнему секрету, который способен разрушить волшебный мир. Герою придётся сражаться с тёмными волшебниками, искать себе товарищей и бороться за магический мир.
реклама
Действие Hogwarts Legacy будет проходить не только в самой школе, но и в ближайших окрестностях. Игра выглядит очень дорого, что приятно удивляет. Её релиз намечен на будущий год. Полного списка целевых платформ ещё нет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила