Анонс крупной игры по «Гарри Поттеру», конечно, нас приятно поразил (очень уж дорогая картинка), но не стал полной неожиданностью. Слухи о проекте ходили давно. Если быть точнее, то это не совсем про Гарри — это про школу волшебства Хогвартс. Встречайте Hogwarts Legacy!

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За разработку отвечает Warner Bros Games. Действие игры происходит в 19-м веке. Гарри Поттера, как вы понимаете ещё и в помине нет. Главный герой — студент, который владеет ключом к некоему древнему секрету, который способен разрушить волшебный мир. Герою придётся сражаться с тёмными волшебниками, искать себе товарищей и бороться за магический мир.

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Действие Hogwarts Legacy будет проходить не только в самой школе, но и в ближайших окрестностях. Игра выглядит очень дорого, что приятно удивляет. Её релиз намечен на будущий год. Полного списка целевых платформ ещё нет.