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Анонсирована Hogwarts Legacy — очень дорого выглядящая игра во вселенной «Гарри Поттера»

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Анонс крупной игры по «Гарри Поттеру», конечно, нас приятно поразил (очень уж дорогая картинка), но не стал полной неожиданностью. Слухи о проекте ходили давно. Если быть точнее, то это не совсем про Гарри — это про школу волшебства Хогвартс. Встречайте Hogwarts Legacy!

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За разработку отвечает Warner Bros Games. Действие игры происходит в 19-м веке. Гарри Поттера, как вы понимаете ещё и в помине нет. Главный герой — студент, который владеет ключом к некоему древнему секрету, который способен разрушить волшебный мир. Герою придётся сражаться с тёмными волшебниками, искать себе товарищей и бороться за магический мир.

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Действие Hogwarts Legacy будет проходить не только в самой школе, но и в ближайших окрестностях. Игра выглядит очень дорого, что приятно удивляет. Её релиз намечен на будущий год. Полного списка целевых платформ ещё нет.

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warner bros games hogwarts legacy
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Сейчас обсуждают

Александр Шуфер
00:20
с час к стате в днс можно купить по промо акции 2080ti за 88 000 с гарантией
Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
CTyDeHT
00:17
3600й брать надо было в конце того года или начале этого, когда его можно было купить за 11800
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
Gosha
00:17
Ну вот и отпишитесь на форуме, как там ваша новая 3080ti
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
Александр Шуфер
00:16
dlss прям чудеса делает)
Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
Андрей Малов
00:16
Чернота то давно, только вот меню поиска в белку прыгает.
Windows 10 получит улучшения темной темы в новом обновлении
Gosha
00:15
Сейчас хорошо упадет вторичка, цены на Паскаль и Тюринг ощутимо пойдут вниз.
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
Андрей Малов
00:14
Этим пользовались единицы, основной массе нафик это не нужно. Как по мне пусть к единому виду сперва все элементы приведут, потом уже можно о какой то кастомизации говорить.
Windows 10 получит улучшения темной темы в новом обновлении
warmuza
00:11
Надоел, катись в ЧС.
Конфигурирую хороший компьютер для игр за $934
Алексей Литвинцев
00:07
Обновили вообще то
HUAWEI показала финальный список из 66 смартфонов, которые до конца 2020 года получат новую EMUI 11 на Android 11 – сроки выхода глобальных и стабильных прошивок
Winssy
00:05
С включёнными убыстрялками там +45% от 2080 ti в среднем.
Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
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