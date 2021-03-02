Вчера днём в Сети с подачи издания VGC появилась информация об утечке геймплейного трейлера таинственного проекта Elden Ring от мэтров из студии FromSoftware. Первые видеоролики-утечки были непрезентабельно низкого качества, но сегодня энтузиаст, скрывающийся на YouTube под творческим псевдонимом The Lore Hunter, опубликовал улучшенную, «апскейл»-версию трейлера, в котором уже можно разглядеть действующих лиц, игровые кадры, окружения и субтитры. Попутно с ироничным в данной ситуации «водяным знаком» CONFIDENTIAL.

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Согласно сведениям известных и авторитетных игровых журналистов, FromSoftware проведёт показ Elden Ring уже совсем «скоро», однако это точно не случится в рамках мартовского мероприятия от Microsoft — данный слух уже был опровергнут одним из руководителей игрового крыла компании.

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Стоит отметить, что Elden Ring была анонсирована летом 2019 года, но сообщество до сих пор лишено даже базовых подробностей проекта. Подтверждено лишь то, что её действие будет разворачиваться в фэнтезийном мире, ну а из утечки можно сделать вывод о том, что наш герой ищет некий одноимённый артефакт, в честь которого Elden Ring и получила своё название.