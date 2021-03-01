СМИ сообщили об утечке фрагмента трейлера Elden Ring и сомнениях в возможности выхода игры в этом году
Не успели мы в редакции после публикации материала о содержимом якобы запланированного скорого показа амбициозного проекта Elden Ring от студии FromSoftware отлучиться по неотложным делам, как журналисты издания Video Games Chronicle (VGC) рапортовали об утечке геймплейных кадров проекта.
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Самой видеозаписи в свободном доступе нет, но VGC представила краткий пересказ увиденного: в демонстрации удалось заметить «боёвку» в стиле Dark Souls, что наверняка придётся по душе фанатам этой мрачной франшизы, эпизоды со сражениями верхом и наличие «боссов», в частности, огнедышащего дракона. Дальше в ролике следовал обращающийся к герою закадровый голос, упоминающий тот самый Elden Ring, являющийся, очевидно, могущественным артефактом, в честь которого и названа игра.
По всей видимости, сообщения от авторитетных журналистов окажутся правдой, и официальный показ видеоролика действительно состоится уже в ближайшее время.
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А теперь негативная часть заметки. Как передаёт VGC со ссылкой на разговор с разработчиками, пандемия внесла коррективы в процесс производства Elden Ring: релиз неоднократно переносили, и вероятно, что в текущем году выход игры не состоится. Это косвенно объясняет причину столь длительного нежелания разработчиков делиться подробностями: видимо, показывать и рассказывать было нечего.
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