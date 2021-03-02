В самом начале этого года разработчики очень популярного «рогалика» The Binding of Isaac Rebirth объявили о том, что масштабное дополнение Repentance появится в PC-версии 31 марта, а вот приверженцам консольного гейминга (в том числе и гибридно-консольного в лице Nintendo Switch) придётся немного подождать. Сегодня же авторы уточнили, что ждать придётся дольше, чем хотелось бы, а именно — до третьего квартала текущего года, то есть, в промежуток с начала июля до конца сентября. А чтобы игрокам не было совсем грустно, авторы опубликовали небольшой видеоролик-тизер.

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Напомним, что дополнение Repentance настолько богато на новый контент, что вполне может сойти за полноценный сиквел игры. Для примера, The Binding of Isaac Rebirth после установки Repentance получит новую сюжетную линию, мир обогатится более чем сотней новых противников, сотней новых предметов, а также новыми боссами, персонажами, испытаниями и достижениями.

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The Binding of Isaac Rebirth — это ремейк оригинальной Flash-игры, и изменений в нём по отношению к оригиналу было гораздо меньше, чем в дополнении Repentance по отношению к Rebirth. Вот такие трудоголики — эти девелоперы из Nicalis.