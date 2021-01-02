Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Крупное дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth обзавелось датой выхода

Осталось без малого три месяца.
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Разработчики широко известного инди-«рогалика» The Binding of Isaac Rebirth наконец-то соизволили огласить точную дату выхода масштабного аддона Repentance для своего проекта. Продолжить свои приключения в мире игры можно будет уже с 31 марта; сопутствующий анонсу видеоролик прилагается. Дата выхода актуальна только для PC-версии; обладателям консолей придётся подождать чуть дольше, пока без конкретики.

реклама

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Стоит отметить, что дополнение Repentance настолько крупное и богатое на контент, что вполне может сойти за полноценный сиквел игры. Сами посудите: Repentance добавит вThe Binding of Isaac Rebirth новые сюжетные главы и варианты прохождения, свыше сотни новых оппонентов, более сотни новых предметов, новых боссов, новых персонажей, новые испытания, достижения и варианты комнат. Всего не перечислить.

реклама

Напомним, что The Binding of Isaac Rebirth представляет собой ремейк оригинальной Flash-игры, вышедшей вот уже около девяти лет назад, и довольствуется в Steam высоченным 98-процентным рейтингом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the binding of isaac: rebirth
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Крупное дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth обзавелось датой выхода
1
Игровое подразделение Microsoft подвело свои итоги года
2
Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine
17
Пол Ромеро напишет музыку для нового города в Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss
10
Фил Спенсер возлагает на Bethesda в составе Xbox большие надежды
+
IO Interactive показала первые пять минут геймплея Hitman 3 в Дубае
9

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших экономических и градостроительных стратегий последних 10 лет
16
5 рабочих способов продолжить играть в игры ВК, ОК и Mail.ru на Flash Player после 1 января 2021
6
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
3

Сейчас обсуждают

Winssy
13:40
Когда ты уже сам подохнеш тупая невежа?
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
Vladimir Otes
13:39
Поинтересуйтесь на досуге как сейчас считаются эти самые "нанометры" маркетологами или инженерами, а уже потом накидывайте на вентилятор свои откровения
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
i_ran_past
13:39
Нищета, иди уже последние пропей
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
b1gDaddy
13:39
шкальник решил напугать температурой xD иди уроки учи
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
GumanoidT
13:38
Я отлично знаю, что такое Q. А ты знаешь что такое t? Открой вики и почитай, еще раз повторю, засунь свою формулу в задний проход, она неприменима к температуре кристалла процессора.
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
Андрей Платонов
13:37
Писать во время приступа эпилепсии - сильно.
У игрока случился приступ эпилепсии прямо во время игры в Cyberpunk 2077 – виноваты мигающие лампы
b1gDaddy
13:37
Ну ты и тупой, вы все синие хомячата такие? вики откроешь посмотришь, что такое передача тепла - скучно уже..
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
Winssy
13:35
А для горяченного 5800х охлад не нужен?)
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
taurintown
13:35
И что? Засунь свои наушники себе в опу.
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
GumanoidT
13:34
Ну ок, что такое Q? Шах и мат? Дипломописатель.
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем