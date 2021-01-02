Крупное дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth обзавелось датой выхода
Разработчики широко известного инди-«рогалика» The Binding of Isaac Rebirth наконец-то соизволили огласить точную дату выхода масштабного аддона Repentance для своего проекта. Продолжить свои приключения в мире игры можно будет уже с 31 марта; сопутствующий анонсу видеоролик прилагается. Дата выхода актуальна только для PC-версии; обладателям консолей придётся подождать чуть дольше, пока без конкретики.
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Стоит отметить, что дополнение Repentance настолько крупное и богатое на контент, что вполне может сойти за полноценный сиквел игры. Сами посудите: Repentance добавит вThe Binding of Isaac Rebirth новые сюжетные главы и варианты прохождения, свыше сотни новых оппонентов, более сотни новых предметов, новых боссов, новых персонажей, новые испытания, достижения и варианты комнат. Всего не перечислить.
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Напомним, что The Binding of Isaac Rebirth представляет собой ремейк оригинальной Flash-игры, вышедшей вот уже около девяти лет назад, и довольствуется в Steam высоченным 98-процентным рейтингом.
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