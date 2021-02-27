Хоррор The Sinking City вновь вернулся в Steam, но авторы не советуют его там покупать
Приключенческая игра The Sinking City вернулась в продажу в Steam, но с повторным релизом случились кое-какие странности, о которых мы просто обязаны вам рассказать. Если свериться с базой данных SteamDB, то новоявленная версия проекта отличается от январской. В свежем варианте отсутствуют система достижений и функция "облачных" сохранений, к тому же, издателем отныне обозначена не Frogwares, а Nacon.
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Сначала это заметили простые игроки, а чуть позже комментарий дали разработчики из Frogwares. На своей страничке в Twitter они дали понять, что непричастны к поступившей сейчас в продажу версии The Sinking City. Игрокам было рекомендовано не совершать покупку, а дождаться развёрнутого комментария от разработчиков.
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Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon.— Frogwares (@Frogwares) February 26, 2021
Напомним, история исчезновения The Sinking City из Steam достигла апогея летом прошлого года. Тогда игру убрали из цифрового магазина Valve по причине конфликта разработчиков из студии Frogwares с издателем Nacon. Уже в самом начале января 2021 года The Sinking City вновь появилась в Steam, но буквально через несколько часов проект исчез из продажи в Steam, а французы из Nacon тогда заявили, что его просто ошибочно выложили его в магазин раньше положенного времени.
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