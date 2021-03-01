Несмотря на то, что выживач Rust в том или ином виде существует вот уже более семи лет, доступен он до сих пор только на персональных компьютерах под управлением операционных систем семейства Windows или macOS. В перспективе эта несправедливость по отношению к консолям будет исправлена, и сегодня разработчики из Facepunch Studios напомнили о работе над версиями Rust для PlayStation 4 и Xbox One.

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Формально проект создаётся именно под «пастген», но благодаря системе обратной совместимости в него можно будет играть и на современных консолях. Впрочем, пока неизвестно, собираются ли разработчики обновлять графику, подгоняя её под реалии заметно более высоких вычислительных мощностей PlayStation 5 и Xbox Series.

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В начале года Rust получила второе дыхание на фоне проведённой популярными стримерами акции, что привлекло в проект массу новых поклонников. То ли ещё будет после консольного релиза. Которого, впрочем, надо сперва дождаться, ведь даже приблизительными сроками разработчики не делятся.