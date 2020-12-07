«Выживач» Rust, снискавший довольно большую популярность на персональных компьютерах, должен был добраться до консолей в течение 2020-го года. Год уже на излёте, а игры на PlayStation 4 и Xbox One как не было, так и нет, поэтому сегодня разработчики из Double Eleven, осуществляющей непосредственно работу по портированию Rust на консоли, заявили, что соответствующие версии появятся чуть позже, чем ожидалось.

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Хотя конкретных сроков разработчики не указали, в рамках контекста наиболее логично предположить, что ждать придётся как минимум до начала следующего года. Скорее всего, задержка связана с желанием Double Eleven выпустить версии Rust ещё и для консолей нового поколения; по крайней мере, такой вывод напрашивается из намерения авторов поделиться с нами ещё «кое-какими» новостями.

Напомним, что на PC герой новости появился в виде ранней версии ещё в конце 2013 года, а полноценный релиз состоялся в феврале 2018-го. На текущий момент Rust довольствуется 92-процентным актуальным пользовательским рейтингом в Steam.