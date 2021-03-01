Слух: первая публикация подробностей Elden Ring ограничится лишь небольшим видеороликом
Об амбициозном проекте Elden Ring последние полтора года ходят разве что разнообразные слухи — официальными подробностями разработчики из FromSoftware делиться не торопятся. И хотя по-человечески их желание редко распространяться о процессе создания игры понять можно — одна хорошо известная польская студия так перестаралась с нагнетанием хайпа вокруг своего масштабного проекта, что расхлёбывать последствия придётся ещё очень долго — но продолжительная тишина вокруг Elden Ring тоже невольно наталкивает на тревожные мысли.
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Сегодня ночью главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг опроверг информацию о премьере Elden Ring на мартовской презентации Microsoft, но это вовсе не означает, что премьера не состоится на другом мероприятии. Впрочем, не стоит радоваться раньше времени: по сведениям бывшего редактора издания Game Informer Имрана Хана, долгожданный показ Elden Ring ограничится лишь публикацией трейлера, что по определению означает, что проекту будет уделено совсем немного внимания.
Напомним, что Elden Ring была анонсирована в начале лета 2019 года, и с тех пор — зловещая тишина. По информации хорошо известных и авторитетных игровых журналистов Джейсона Шрайера и Джеффа Грабба, презентация игры состоится уже «скоро», так что единственно верным решением в данной ситуации будет просто ждать.
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