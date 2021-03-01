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Главный маркетолог Xbox опроверг информацию о скором показе Elden Ring на мероприятии Microsoft

Ну, ошиблись журналисты, бывает.
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На днях в Сети от уважаемого журналиста издания VentureBeat Джеффа Грабба поступила информация о том, что студия FromSoftware примет участие в мартовском игровом мероприятии Microsoft и наконец-то привезёт туда свой таинственный, но от этого не менее амбициозный проект Elden Ring. Впоследствии данную информацию косвенно подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, заявив, что Elden Ring покажут «скоро».

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Но правда оказалась немного более прозаичной: никакого показа Elden Ring в марте на мероприятии Microsoft не будет. Об этом буквально только что сообщил главный маркетолог направления Xbox Аарон Гринберг. По его словам, они [Microsoft/Xbox] всегда над чем-то работают, но в ближайшее время не состоится никаких мировых премьер или игровых анонсов подобного рода.

Как бы то ни было, расстраиваться и называть FromSoftware жадными до публикации информации об Elden Ring пока рано. Возможно, источники Джейсона Шрайера правы, и окажется, что проект действительно покажут скоро. Просто в другом месте и в другое время.

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