Главный маркетолог Xbox опроверг информацию о скором показе Elden Ring на мероприятии Microsoft
На днях в Сети от уважаемого журналиста издания VentureBeat Джеффа Грабба поступила информация о том, что студия FromSoftware примет участие в мартовском игровом мероприятии Microsoft и наконец-то привезёт туда свой таинственный, но от этого не менее амбициозный проект Elden Ring. Впоследствии данную информацию косвенно подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, заявив, что Elden Ring покажут «скоро».
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Но правда оказалась немного более прозаичной: никакого показа Elden Ring в марте на мероприятии Microsoft не будет. Об этом буквально только что сообщил главный маркетолог направления Xbox Аарон Гринберг. По его словам, они [Microsoft/Xbox] всегда над чем-то работают, но в ближайшее время не состоится никаких мировых премьер или игровых анонсов подобного рода.
Как бы то ни было, расстраиваться и называть FromSoftware жадными до публикации информации об Elden Ring пока рано. Возможно, источники Джейсона Шрайера правы, и окажется, что проект действительно покажут скоро. Просто в другом месте и в другое время.
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