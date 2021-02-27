Проект Elden Ring от мастеров из FromSoftware до сих пор покрыт притягательной пеленой тайны, будоражащей фантазию миллионов геймеров по всему миру. Разработчики делиться подробностями, мягко говоря, не торопятся, и пропускают одно игровое мероприятие за другим. Но, возможно, ожидание публикации новых сведений об Elden Ring уже подходит к своему завершению.

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Пользующийся огромным авторитетом в игровой среде журналист издания Venturebeat Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, сообщил, что FromSoftware совместно с издательством Bandai Namco собираются выступить на презентации Microsoft, запланированной к проведению 23 марта. В каком конкретно виде перед нами предстанет Elden Ring — с геймплеем, датой выхода и другими подробностями — или же девелоперы «поскромничают» и на сей раз, пока неизвестно.

В конце прошлого года в Сеть проникал слух о том, что Elden Ring к тому моменту находилась на финальных этапах производства и проходила стадию «полировки». Таким образом, если все слухи правдивы, то релиз уже действительно не за горами. В конце концов, сколько можно ждать — проект был анонсирован ещё в 2019 году, и с тех пор фактически тишина.