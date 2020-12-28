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По слухам, амбициозная Elden Ring от авторов Dark Souls почти готова и проходит стадию финальной «полировки»

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Как мы хорошо знаем, студия From Software в данный момент занята разработкой амбициозного проекта Elden Ring, но о стадии его готовности до сегодняшнего дня поступали противоречивые сведения. Редактор итальянского игрового портала Everyeye Франческо Фоссетти утверждает, что игра уже готова, а сейчас команда разработки занимается выведением багов и общей полировкой. Более того, журналист убеждён, что не будь в этом году осложнений из-за пандемии — проект уже был бы выпущен.

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Этот Фоссетти рассказал о статусе Elden Ring ещё кое-что интересное. Если верить словам журналиста, то проект находится в разработке более четырёх лет, он должен понравиться фанатам Dark Souls и увлечь своим традиционно сложным геймплеем.

Есть предположение, что публичный показ Elden Ring должен состояться в ближайшее время — в первой половине следующего года. Изначально игру анонсировали ещё на прошлогодней E3 в рамках пресс-конфереции Microsoft, и с тех самых пор никаких новых подробностей представлено не было.

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