В начале месяца вокруг «песочницы» Terraria и её студии-разработчика Re-Logic возникла пусть и кратковременная, но всё же драма: основатель студии Эндрю Спинкс пожаловался на блокировку своей учётной записи Google, что привело к его отключению от YouTube, файлового хранилища и других сервисов компании. Попутно пострадали и учётные записи других сотрудников студии, а многочисленные попытки разрешить ситуацию через техподдержку Google плодов не принесли, в итоге Спинкс, недовольный отношением компании к своим партнёрам, в ярости пообещал не выпускать Terraria на «облачной» платформе Stadia.

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Решение с самого начала выглядело сомнительным: всё-таки несоизмеримо больший ущерб Спинкс наносит самому себе и своей студии, нежели гигантской корпорации. Но, к счастью для Re-Logic, техподдержка Google спустя месяц всё же вышла на связь со Спинксом и восстановила учётные записи разработчика.

В публикации на официальном форуме Terraria разработчики аккуратно обошли стороной тему обещаний своего руководителя и заявили, что, принимая во внимание огромный объём работы, проделанный командой Stadia и партнёрами студии из 505 Games, в конечном счёте Terraria появится на просторах «облачной» платформы Google. Проще говоря, эмоциям в бизнесе, где крутятся огромные деньги, совсем не место.