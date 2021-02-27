Google разблокировала аккаунты разработчиков Terraria — игра всё же появится в Stadia
В начале месяца вокруг «песочницы» Terraria и её студии-разработчика Re-Logic возникла пусть и кратковременная, но всё же драма: основатель студии Эндрю Спинкс пожаловался на блокировку своей учётной записи Google, что привело к его отключению от YouTube, файлового хранилища и других сервисов компании. Попутно пострадали и учётные записи других сотрудников студии, а многочисленные попытки разрешить ситуацию через техподдержку Google плодов не принесли, в итоге Спинкс, недовольный отношением компании к своим партнёрам, в ярости пообещал не выпускать Terraria на «облачной» платформе Stadia.
реклама
Решение с самого начала выглядело сомнительным: всё-таки несоизмеримо больший ущерб Спинкс наносит самому себе и своей студии, нежели гигантской корпорации. Но, к счастью для Re-Logic, техподдержка Google спустя месяц всё же вышла на связь со Спинксом и восстановила учётные записи разработчика.
В публикации на официальном форуме Terraria разработчики аккуратно обошли стороной тему обещаний своего руководителя и заявили, что, принимая во внимание огромный объём работы, проделанный командой Stadia и партнёрами студии из 505 Games, в конечном счёте Terraria появится на просторах «облачной» платформы Google. Проще говоря, эмоциям в бизнесе, где крутятся огромные деньги, совсем не место.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила