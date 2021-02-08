Основатель известной по «залипательной» песочнице Terraria студии Re-Logic Эндрю Спинкс сообщил о том, что компания Google заблокировала его учётную запись, полностью лишив разработчика доступа к своим сервисам: почте, диску, YouTube, Google Play и другим. Как уверяет разработчик, он не сделал ничего, что нарушало бы правила пользования сервисами Google. Попытки разобраться в причинах блокировки и решить эту проблему успехом не увенчались.

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Отчаявшись, Спинкс объявил о том, что Terraria теперь не выйдет в Google Stadia. «Я не стану сотрудничать с компанией, которая так низко ценит своих клиентов и партнёров. Считайте, что этот мост вы сожгли», — заявил глава Re-Logic. Вряд ли, конечно, это решение Спинкса как-то повлияет на Google, да и не совсем понятно, кому данным действием разработчик нанёс больше вреда — развитию Stadia или всё же своей собственной компании.

Напомним, что Terraria — это «песочница», в которой игрокам надо копать почву, добывать ресурсы, исследовать мир и возводить постройки. В мае этого года данный проект, обладающий в Steam 98-процентным пользовательским рейтингом на основании полумиллиона рецензий, отметит десятилетний юбилей.