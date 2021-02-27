Вечером минувшего четверга разработчики из People Can Fly предоставили всем желающим к демоверсии своего нового проекта под названием Outriders. По всей видимости, предоставление возможности опробовать игру до её формального выхода оказалось очень востребованным, поскольку в первый же день пиковое число игроков в неё превысило 55 тысяч (по статистике Steam). Учитывая, с каким скрипом зубов сегодня проходят те редкие из случившихся запусков демоверсий крупных игр, результат можно назвать впечатляющим и наводящим на определённые вполне понятные выводы.

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Напомним, что Outriders — это кооперативный боевик, в котором нам предстоит оказаться на терпящей катастрофу планете Инок и найти источник загадочного сигнала, который мог отправить только кто-то (или что-то) наделённый разумом. На выбор доступно несколько классов персонажа, отличающихся игровым процессом и ролью в команде. Нам неоднократно намекали, что просто так, без командой работы добиться цели будет тяжело.

Релиз Outriders назначен на 1 апреля на всех актуальных платформах, а весь достигнутый за время демоверсии прогресс будет сохранён и перенесён в полную версию.