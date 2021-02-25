Перед началом прошлых выходных разработчики из People Can Fly пообещали, что 25 февраля откроют доступ к полноценной демонстрационной версии своего амбициозного кооперативного боевика Outriders. Сказано — сделано, буквально несколько минут назад доступ к соответствующей демоверсии был открыт.

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Демоверсия не ограничена по суммарному времени прохождения: «урезана» лишь сюжетная часть (будут доступны три часа сюжетной кампании) и прогрессия персонажа. Ограничения в выборе классов тоже не будет — на выбор игрокам доступны все классы.

Весь достигнутый в ходе прохождения демоверсии прогресс будет сохранён, так что в момент выхода игры первого апреля вам не придётся начинать игру сначала.