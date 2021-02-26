Ubisoft решила продлить поддержку Ghost Recon Breakpoint контентом ещё на один год
Ubisoft неожиданно для всех, в том числе, возможно, и для самой себя, сообщила о том, что контентная поддержка боевика Ghost Recon Breakpoint продолжится и в текущем году. Что конкретно ждёт игроков, пока не уточняется — соответствующими сведениями Ubisoft обещает поделиться в ближайшей перспективе.
реклама
Стоит напомнить, почему данное решение Ubisoft вызывает такое неподдельное удивление. Дело в том, что Ghost Recon Breakpoint с треском провалилась в продажах, продемонстрировав столь неудовлетворительные финансовые результаты, что Ubisoft даже стыдливо о них умалчивала в первых после выхода проекта квартальных финансовых отчётах. Более того, за прошлый год Ghost Recon Breakpoint несколько раз становилась объектом «бесплатных выходных», что свидетельствовало о чисто символических показателях «онлайна» проекта.
Видимо, Ubisoft решила дать Ghost Recon Breakpoint ещё один шанс, как это недавно произошло с The Division 2 — проектом, который тоже не хватает звёзд с неба.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила