Ubisoft неожиданно для всех, в том числе, возможно, и для самой себя, сообщила о том, что контентная поддержка боевика Ghost Recon Breakpoint продолжится и в текущем году. Что конкретно ждёт игроков, пока не уточняется — соответствующими сведениями Ubisoft обещает поделиться в ближайшей перспективе.

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Стоит напомнить, почему данное решение Ubisoft вызывает такое неподдельное удивление. Дело в том, что Ghost Recon Breakpoint с треском провалилась в продажах, продемонстрировав столь неудовлетворительные финансовые результаты, что Ubisoft даже стыдливо о них умалчивала в первых после выхода проекта квартальных финансовых отчётах. Более того, за прошлый год Ghost Recon Breakpoint несколько раз становилась объектом «бесплатных выходных», что свидетельствовало о чисто символических показателях «онлайна» проекта.

Видимо, Ubisoft решила дать Ghost Recon Breakpoint ещё один шанс, как это недавно произошло с The Division 2 — проектом, который тоже не хватает звёзд с неба.