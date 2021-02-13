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Ubisoft продлила поддержку The Division 2 на год

И всё благодаря самим геймерам.
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Последнее время Ubisoft нечасто радует поклонников The Division 2 обновлениями их любимой игры. Нечасто до такой степени, что многие решили, что проект, в котором они предпочитают проводить досуг, был отодвинут разработчиками на второй план в угоду неанонсированным новинкам. К счастью для игроков, это не так, и сегодня Ubisoft Massive уведомила геймеров о продолжении поддержки The Division 2 в 2021 году.

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Как уточняет Ubisoft, обновление 12 должно было стать последним крупным патчем для The Division 2, но благодаря продемонстрированной игроками поддержке разработчики решили продлить снабжение проекта контентом.

К сожалению, конкретными сроками выхода этого контента авторы решили пока не делиться, ограничившись лишь растяжимым понятием «позднее в этом году». Крупными обновлениями, впрочем, разработчики не ограничатся: коллектив уже изучает проблемы, вызывающие вылеты The Division 2, а также исчезновение объёмного тумана и отражений при игре на PlayStation 5.

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