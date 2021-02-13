Ubisoft продлила поддержку The Division 2 на год
Последнее время Ubisoft нечасто радует поклонников The Division 2 обновлениями их любимой игры. Нечасто до такой степени, что многие решили, что проект, в котором они предпочитают проводить досуг, был отодвинут разработчиками на второй план в угоду неанонсированным новинкам. К счастью для игроков, это не так, и сегодня Ubisoft Massive уведомила геймеров о продолжении поддержки The Division 2 в 2021 году.
реклама
Как уточняет Ubisoft, обновление 12 должно было стать последним крупным патчем для The Division 2, но благодаря продемонстрированной игроками поддержке разработчики решили продлить снабжение проекта контентом.
К сожалению, конкретными сроками выхода этого контента авторы решили пока не делиться, ограничившись лишь растяжимым понятием «позднее в этом году». Крупными обновлениями, впрочем, разработчики не ограничатся: коллектив уже изучает проблемы, вызывающие вылеты The Division 2, а также исчезновение объёмного тумана и отражений при игре на PlayStation 5.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила