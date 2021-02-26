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СМИ: EA отменила масштабный проект от разработчиков Star Wars Squadrons

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И вновь на связь вышел журналист Bloomberg Джейсон Шрайер с эксклюзивным материалом о положении дел в игровой индустрии. Как стало известно Шрайеру, Electronic Arts отменила крупный амбициозный приключенческий проект под кодовым названием Gaia, за разработку которого отвечала монреальская Motive Studios, известная в первую очередь по недавнему боевику Star Wars Squadrons.

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Как сообщает Шрайер со ссылкой на свои источники, проект Gaia осуществлялся с 2015 года и должен был стать своего рода конкурентом Assassin’s Creed в жанре. Но, как нередко бывает в игровой индустрии, его производство было сопряжено с рядом трудностей, в том числе с как минимум одной полной перезагрузкой процесса. В 2018 году в коллектив разработчиков влилась «новая кровь», возникли серьёзные разногласия и даже конфликты, а руководство покинуло студию, предпочтя работать в монреальском подразделении Ubisoft.

Уточняется, что отмена Gaia — это следствие политики Electronic Arts, по которой компания старается избавляться от проблемных проектов, чтобы не тратить на них ценные ресурсы, которые правильнее и выгоднее направить на ещё живые франшизы издательства. Напомним, что именно вследствие этого осмысленного процесса в EA на днях был окончательно и бесповоротно «закопан» проект перезапуска провального экшена Anthem.

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