И вновь на связь вышел журналист Bloomberg Джейсон Шрайер с эксклюзивным материалом о положении дел в игровой индустрии. Как стало известно Шрайеру, Electronic Arts отменила крупный амбициозный приключенческий проект под кодовым названием Gaia, за разработку которого отвечала монреальская Motive Studios, известная в первую очередь по недавнему боевику Star Wars Squadrons.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как сообщает Шрайер со ссылкой на свои источники, проект Gaia осуществлялся с 2015 года и должен был стать своего рода конкурентом Assassin’s Creed в жанре. Но, как нередко бывает в игровой индустрии, его производство было сопряжено с рядом трудностей, в том числе с как минимум одной полной перезагрузкой процесса. В 2018 году в коллектив разработчиков влилась «новая кровь», возникли серьёзные разногласия и даже конфликты, а руководство покинуло студию, предпочтя работать в монреальском подразделении Ubisoft.

Уточняется, что отмена Gaia — это следствие политики Electronic Arts, по которой компания старается избавляться от проблемных проектов, чтобы не тратить на них ценные ресурсы, которые правильнее и выгоднее направить на ещё живые франшизы издательства. Напомним, что именно вследствие этого осмысленного процесса в EA на днях был окончательно и бесповоротно «закопан» проект перезапуска провального экшена Anthem.