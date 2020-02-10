В конце прошлого года Джейсон Шрайер, обладающий глазами и ушами практически в каждой крупной и не очень игровой компании, сообщал о том, что студия BioWare затеяла «перезапуск» провального боевика Anthem. Сама BioWare много месяцев сохраняла молчание и, если можно так выразиться, хладнокровие, и вот, сегодня руководитель студии Кейси Хадсон официально подтвердил данную информацию.

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По словам Хадсона, BioWare прислушалась к критике сообщества и приняла решение всё исправить, однако у игры так много фундаментальных недостатков, что их исправление не уместить в какой-то один пусть и большой патч. В первую очередь BioWare не устраивает система добычи, система развития и неубедительная финальная стадия (так называемый эндгейм). Как результат, Anthem будут полностью переработана.

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И эти слова — не пустой звук: BioWare поставила перед собой задачу сделать игровой процесс Anthem более привлекательным, сохранив при этом шарм её игрового мира и механику полётов. Студия настолько серьёзна в своих намерениях, что выделила под «реворк» Anthem отдельную команду разработчиков; нынешняя же команда продолжит поддерживать текущую версию Anthem до выхода переделанной версии, однако ничего крупного не ждите: рассчитывать можно лишь на небольшие обновления и повторы сезонных событий.

Когда Anthem 2.0 (будем называть её так) увидит свет, пока неизвестно.