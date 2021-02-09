Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на три своих источника в Electronic Arts, сообщил о том, что на этой неделе издательство решит судьбу сетевого боевика Anthem. Как сообщается, руководство Electronic Arts осмотрит и проведёт оценку работы по переделке Anthem и, основываясь на выводах, примет окончательное решение: расширить команду с нынешних тридцати разработчиков или же перестать вливать в проект ресурсы и позволить ему умереть.

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По информации, которую передаёт Bloomberg, для воплощения идеи перезапуска Anthem команду разработчиков нужно увеличить как минимум втрое, однако Electronic Arts пока не уверена в готовности выделить столь внушительные для провалившегося проекта ресурсы, для чего и требуется своеобразная «ревизия».

Напомним, что Anthem ушла на переработку примерно в конце 2019 года, а официально объявила об этом в феврале 2020-го. Хотелось бы верить, что рабочая версия перезапуска, которую разработчики ваяли на протяжении года и называют Anthem Next, удовлетворит руководство Electronic Arts. Впрочем, даже если не удовлетворит, потерю трудно будет назвать фатальной.